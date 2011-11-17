Eksi 10 derecede yazlık çadırlarda kalıyorlar

T24 - Depremin vurduğu Van'da soğuk hava ve kar yağışı, çadırkentlerde süren hayatı zorlaştırıyor.



Şehir merkezindeki 4 ayrı çadırkentte 10 bin kişi kalıyor. Ancak çadırların büyük kısmı yazlık. Durum böyle olunca depremzedeler, geceleri eksi 10 dereceyi bulan soğuk havada donma tehlikesi geçiriyor Depremzedeler tuvalet ve duş ihtiyacını çok zor şartlarda giderirken, hijyen problemleri büyüyor. Bölgede gıda ve kışlık giyecek ihtiyacı da had safhada.



Van ve ilçelerindeki çadırkentlerde soğuk hava sebebiyle sık sık içme suları donuyor. Bunun yanında elektrikler de zaman zaman kesiliyor. Ancak, en büyük problem, çadırların yazlık olması. Depremzedeler eksi 10 dereceyi bulan soğuk havalarda bu çadırlarda kalıyor.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Müşaviri Peksever Müderrisoğlu, kışlık çadırları da kurmaya başladıklarını belirterek, "Çadır sevkiyatı devam ediyor. Gelenleri depolarda tutmadan derhal depremzedelere dağıtıyoruz. Yazlık çadırları kaldırıp kışlık çadırlardan yeni çadır kentler kuracağız." diyor.

En acil ihtiyaç kışlık giyim



Zaman'ın haberine göre; barınma krizinin aşılması için 17 bin konteynır siparişi verildiğini belirten Müderrisoğlu, konteynırların İstanbul'da yapıldığını, aralık ayı sonunda kurulmasının planlandığını söylüyor. Peksever Müderrisoğlu, bölgedeki ihtiyaçları şöyle sıralıyor: "En acil ihtiyaçlar gıda ve kışlık giyim. Havalar daha da soğuyacak. Bunun için bot, kazak, atkı, eldiven ve mont gibi kışlıklara ihtiyaç had safhada. Hayırseverler pirinç, bulgur ve nohut gönderiyor, ancak insanların bunu pişirecek imkanı yok. Öncelikle hazır gıdalara ihtiyacımız var." Peksever, gönderilen giyim malzemelerinin ikinci el olmamamasını da özellikle vurguluyor.



Çadır kent sakinleri de barınma, ısınma, hijyen gibi birçok sorunlarının olduğunu anlatıyor. Depremde evi ağır hasar gören ve 4 çocuğu, annesi ve kocasıyla aynı çadırda yaşam mücadelesi veren Ayşe Yılmaz, "Geceleri üşüyoruz. 5 aylık çocuğum var. Sık sık ateşleniyor. 20 gündür duş alamadık. Kullandığımız tuvaletler de temiz değil." diye konuşuyor.



