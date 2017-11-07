\"Takımı en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz\"

\"Oldukça genç bir takımımız var\"

\"Hedefimiz hep yukarılarda olmak\"

MUSTAFA AKIN - HAKAN TARHAN / İSTANBUL,(DHA) -

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası\'na katılma hakkını elde etmeyi hedefleyen A Milli Kadın Takımı medya ile buluştu. 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü de Ankara Spor Salonu\'nda Polonya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, mücadelelerin hazırlıklarını sürdürdü.

2019 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası\'na katılmanın çok önemli olduğunu belirten A Milli Kadın Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, \"Bu turnuva 2020 Tokyo Olimpiyatları için belirleyici olacak.

Avrupa Şampiyonası\'na katılmanın şartı, gruptan birinci çıkabilmek ya da en iyi 6 ikinci arasında yer alabilmek. Biz riske girmeden, grup birincisi olarak gitmek istiyoruz\" dedi.

\"TAKIMI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

Eleme grubunda Estonya ve Polonya\'nın dışında Belarus ile de mücadele edeceklerini dile getiren Ekrem Memnun, \"Sert bir grupta olduğumuzu düşünüyoruz. Polonya ve Belarus, olimpiyat yıllarında en iyi oyuncularıyla bu

turnuvaya geliyor. Şimdi çok önem vereceğimiz iki maç oynayacağız. Estonya genç ve mücadeleci bir takım. Polonya da iyi bir takım. Hazırlıklarımıza başladık, ilk maçımızı Cumartesi günü oynayacağız. Takımda ufak tefek sakatlıklar var. Takımı en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"OLDUKÇA GENÇ BİR TAKIMIMIZ VAR\"

Genç oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Memnun, \"Atmosferimiz çok iyi, oldukça genç bir takımımız var. Milli takımda atmosfer çok iyi, o konuda hiçbir sıkıntımız yok. Herkes heyecanlı. Takımı çok konsantre gördüm. Her şey yolunda. Sadece ufak tefek sakatlıklarımız var, oyuncular çok yoğun bir maç temposundan geliyor. Herkesi maça hazırlayacağımızı umuyorum\" diye konuştu.

\"HEDEFİMİZ HEP YUKARILARDA OLMAK\"

Her turnuvaya madalya için gittiklerini söyleyen Ekrem Memnun şu ifadeleri kullandı: \"Son şampiyonada 5. olduk. Maalesef madalyanın uzağında kaldık. Potansiyelimiz var ama değişim yavaş yavaş oluyor. Hedefimiz hep yukarılarda olmak. İlk hedefimiz de önümüzdeki iki maç. Ondan sonra çok önem verdiğimiz Dünya Şampiyonası var, orada büyük hayallerimiz var, büyük şeyler yapmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası\'na hazırlanmak için daha çok zamanımız olacak. Bütün bir yaz çalışacağız. Kadın basketbolunu yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Yıllarca bu formaya destek verecek genç arkadaşları bu takımın içerisine katmaya çalışıyoruz.\"

\"UMUT EDİYORUM BİR ÇÖZÜME ULAŞIR\"

Fenerbahçe Doğuşlu milli oyuncularından Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna\'nın EuroLeague fikstüründen dolayı Milli Takım\'ın 2019 Dünya Kupası Eleme maçlarında forma giyemeyeceklerini açıklaması ile ilgili de konuşan Ekrem Memnun, \"Sonunda bizim bir milli takımımız olacak Türkiye\'de basketbol var ama bununla ilgili biraz daha beklemek lazım. Bu işi yöneten insanlar var bence görüşmeler olur zaman geçer gerekli insanlar gerekli açıklamayı yapar umut ediyorum bir çözüme ulaşır. Hepimiz basketbol taraftarı olarak Türk Milli Takımı taraftarı olarak tabii ki en iyi kadroyu sahada görmek istiyoruz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ekrem Memnun\'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)