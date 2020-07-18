İBB Kenter Tiyatrosu'nu satın almak istedi; AKP grubu teklifi komisyonda kabul edip, genel kurulda reddetti

Tiyatronun duayen isimlerinden Yıldız Kenter ve kardeşi Müşfik Kenter tarafından 1968'de kurulan Kenter Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmak istendi. Konuya ilişkin Büyükşehir Belediye meclisine sunulan teklif, komisyonda kabul edildi, daha sonra genel kurulda AKP grubu tarafından onaylanmadı.

Müşfik Kenter'in eşi Kadriye Kenter, sosyal medyada dolaşan 'Kenter Tiyatrosu İBB tarafından satın alındı' haberlerinin doğru olmadığını belirterek, böyle bir durumun olmadığını iletti.

Tiyatrocu Nedim Saban, haberi sosyal medya hesabından, "Güne muhteşem bir haberle başlayalım. Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter’in cenazesinde verdiği sözü tuttu ve İstanbul’un en önemli tarihi kazanımlarından biri olan Kenter Tiyatrosu İBB tarafından satın alındı. Bir hazineye sahip çıkılmış oldu, tiyatrosever olarak minnettarım" sözleriyle duyurmuştu.

Ancak daha sonra İBB'nin bu satın almayı yapamadığı açıklandı. Zira AKP grubu genel kurulda ret oyu verdi.