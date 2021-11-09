YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi isteniyordu; İmamoğlu'nun ifadesi alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme İmamoğlu'nun avukatının mazeret dilekçesini kabul ederek İmamoğlu'nun ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. Duruşmaya katılmayan İmamoğlu, Kemerburgaz'da katıldığı açılışta davayla ilgili "Muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta" dedi.



Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem İmamoğlu ve 'müşteki' sıfatıyla yer alan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri katılmadı. Duruşmada İmamoğlu'nu temsilen avukatı Kemal Polat yer aldı.



Avukat Kemal Polat, "Müvekkilim yapmış olduğu Belediye Başkanlığı görevi nedeniyle ve son andaki program değişikliği sebebiyle duruşmada hazır olamadı. Mahkemenin uygun görmesi halinde celse arasında, gelecek duruşmada veya talimatla savunması alınabilir. Müvekkilimin savunması alındıktan sonra esas hakkında savunma yapacağım" diyerek mazeret sundu. Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda suçun unsurlarının oluşmadığını düşündüğünü de belirten Avukat Polat, "YSK üyelerine dair bir beyan yoktur. Sanığın yokluğunda beraat kararı verilebileceğinden beraat kararı verilmesini, aksi halde savunmasının alınmasını talep ederiz" şeklinde konuştu.



Savcı, Avukat Kemal Polat'ın sunduğu mazeret durumunun kabul edilmesini istedi.

İmamoğlu'nun ifadesinin alınmasına karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevini dikkate alarak mazeretinin kabulüne karar verdi. İmamoğlu'nun ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'daki Biyometanizasyon Tesisi'nin açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bugün görülen duruşma hatırlatılan İmamoğlu “Bugün davası vardı. Ertelendi. Muhtemelen belirlenen tarihte de gidip bu konudaki ifademi vereceğim mahkemede” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

“Muhatabım siyasi kişilikler”

Bahsi geçen konuda bu süreci kendi üzerine alıp bu girişimde bulunanların doğru bir tercih yapmadıklarını düşünüyorum. Çünkü yanlış yapmışlardır. Yanlış bir algıyla hareket etmişlerdir. O güne dönüp baktığınızda benim bu cevabımı yine kendilerine ait medyada yazanların muhatabının kim olduğunu zaten kendileri yazmışlardı.

Çünkü bu sözü, bana bizzat hakaret eden siyasi akla dönük bir cevabım olmuştu ve benim bu sözümle beraber muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu süreci kendi üzerine alınan ve böyle bir girişimde bulunan kurul üyeleri doğru hissetmemişlerdir, yanlış hissetmişlerdir. Yanlış bir girişimde bulunmuşlardır.”

İddianame



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu'nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.