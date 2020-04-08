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Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

Ankara'da ikamet eden şüpheli, T.G. işlemlerin ardından İstanbul'a getirilecek

08 Nisan 2020 20:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu mail üzerinden tehdit eden T.G. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart'ta İmamoğlu'nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'da ikamet eden T.G. olduğunu belirledi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu. T.G. işlemlerin ardından İstanbul'a getirilecek.

TIKLAYIN - İmamoğlu'na tehdit dolu e-posta: Senin kanını akıtır sana içiririm!

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