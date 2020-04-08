Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

İmamoğlu’nun e-posta adresine 27 Mart tarihinde “Lütfen oku. Yoksa başına çok büyük felaket gelecek” başlıklı bir ileti geldi.

"Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadeleri yer alan mail hakkında İmamoğlu, 28 Mart tarihinde suç duyurusunda bulundu.

Şuç duyurusundan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işlem yapmadığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "28 Mart'ta suç duyurusu yapıldığı gün işleme konuldu ve 30 Mart'ta Emniyete yazı gönderilerek şüpheli T.G.'nin yakalanması talimatı verildi" denildi.