İmamoğlu'na tehdit dolu e-posta: Senin kanını akıtır sana içiririm!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadeleri içeren e-postayla tehdit eden T.G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun e-posta adresine 27 Mart tarihinde “Lütfen oku. Yoksa başına çok büyük felaket gelecek” başlıklı bir ileti geldi.

"Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm"

Tehditlerle dou e-postada şu ifadeler yer aldı:

"Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm.*

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, e-postayı atan T.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 28 Mart’ta suç duyurusunda bulundu, Emniyet birimlerine de bildirilerek, şikâyetçi olundu.

Ankara'da ikamet ettiği ortaya çıktı

Avukatlar, şüphelinin Ankara’da ikamet ettiğini, adresinde bulunamadığının kendilerine söylendiğini belirterek, şikayetin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen henüz bir işlem yapılmadığını söyledi. Suç duyurusunda; T.G'nin e-postada yazdığı ifadelerle, Ekrem İmamoğlu'nun can güvenliğini tehdit ettiği vurgulanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın canına zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.

“Seni öldüreceğim” ifadesinin Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 2014 ve 2019 tarihli iki kararında tartışmasız şekilde ‘tehdit’ olarak kabul edildiği ve bu suçun elektronik iletişim araçlarıyla da işlenebileceğinin açıkça belirtildiğini vurgulandı.

“Çarpıcı, vahşi ve tasarlanmış"

Dilekçede, şüphelinin tehditkar ifadelerini çarpıcı, vahşi, tasarlanmış ve üzerinde uzun süre düşünülmüş bir şekilde dile getirmesinin soğukkanlılığının, kin ve düşmanlığının ne denli büyük olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi. Bu durumun da tehdidin ağırlığını objektif olarak arttırdığı ve müvekkilin güvenliğini daha büyük bir tehlikeye soktuğu belirtildi.

“Arka planı araştırılsın"

Suç duyurusunda, bu tehditkar ifadelerin arka planının araştırılması gerektiğinin de altı çizilerek şöyle denildi:

"Bu denli soğukkanlı biçimde müvekkil için tasarladığı ölümü anlatan şüphelinin bu tehditlerini gerçekleştirmek için plan yapmış veya planını gerçekleştirmek için girişimlerde bulunmuş olma ihtimali oldukça yüksektir.

Geçen yıl da tehdit etmiş

Şüpheli T.G.’nin 14 Nisan 2019'da da tehdit içerikli başka bir e-posta daha attığı ortaya çıktı. T.G.’nin attığı e-postadaki ifadeler şöyle:

“Bana bak Fethullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu denen zat! CHP’den hiçbir şekilde nemalanamayacaksınız! Defolup gidip kendi partinizi kurup oradan aday olun! Ne İstanbul’u ne CHP’yi senin gibi FETÖ’cülere bırakacağımı zannediyorsan hayatının hatasını yapıyorsun. Senin gibilerin ne mal olduğu ortaya çıkana kadar seni hayatından bezdirene kadar seninle uğraşırım! Defol git lan partiden.”*

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama