Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli T.G. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.G.'nin "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

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Ne olmuştu?

İmamoğlu’nun e-posta adresine 27 Mart tarihinde “Lütfen oku. Yoksa başına çok büyük felaket gelecek” başlıklı bir ileti geldi.

"Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediğin şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadeleri yer alan mail hakkında İmamoğlu, 28 Mart tarihinde suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusundan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işlem yapmadığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "28 Mart'ta suç duyurusu yapıldığı gün işleme konuldu ve 30 Mart'ta Emniyete yazı gönderilerek şüpheli T.G.'nin yakalanması talimatı verildi" denildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları tarafından 28 Mart’ta yapılan suç duyurusundan sonra Başsavcılık tarafından “Acele iş” başlığı altında soruşturma defterine kaydedildiği belirtildi. Açıklamada şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Şüpheli, 8 Nisan'da gözaltına alındı.