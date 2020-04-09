İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli CHP üyesi çıktı; partiden açıklama geldi

İmamoğlu'na "Senin kanını akıtır sana içiririm" diye e-mail atan Tuna Görgünoğlu'nun CHP üyesi olduğu ve CHP'den milletvekili adayı olduğu yönündeki iddialar hakkında CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı açıklama yaptı.
Akıllı'nın açıklaması şöyle:
"Bugün bazı basın organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, mail yoluyla tehdit eden Tuna Görgünoğlu adlı şahsın ilimiz Etimesgut İlçesi üyesi olduğu bilgisi yer almıştır.
Kayıtlarımızın incelenmesinde; adı geçen şahsın milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğu, parti üyesi olmadığı için de üyelik kaydının bu sırada yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmadığı gibi adaylık başvurusundan sonra herhangi bir parti çalışmasına katılmadığı tespit edilmiştir. Gerek eğitimleri ve gerekse çalışma hayatı ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığı anlaşılmaktadır.
Haberler ve bilgilerin elde edilmesi üzerine İl Yönetim Kurulumuz, video konferans yoluyla bu gün yaptığı olağanüstü toplantıda, Tuna Görgünoğlu’nun Tüzüğümüzün 64 ve 68/1-b, Disiplin Yönetmeliğimizin 15/1-b ve 27/1 maddeleri uyarınca, tedbirli olarak, kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verilmiştir."
Ne olmuştu?
İmamoğlu’nun e-posta adresine 27 Mart tarihinde “Lütfen oku. Yoksa başına çok büyük felaket gelecek” başlıklı bir ileti geldi.
"Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediğin şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadeleri yer alan mail hakkında İmamoğlu, 28 Mart tarihinde suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusundan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işlem yapmadığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bugün yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "28 Mart'ta suç duyurusu yapıldığı gün işleme konuldu ve 30 Mart'ta Emniyete yazı gönderilerek şüpheli T.G.'nin yakalanması talimatı verildi" denildi.