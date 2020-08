Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul'u kitleriz" diyen taksicilere: Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde İstanbul’a teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmasının ardından bazı çevrelerden gelen “İstanbul'u kitleriz” açıklamalara yanıt verdi. “İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir” diyen İmamoğlu, “Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz" dedi.

"İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs, karşısında devleti bulacaktır" diyen İBB Başkanı "Yani yasaların İBB’ye verdiği her yetki kullanmaktan imtina etmeyiz” dedi.

İmamoğlu, 12 Haziran’da katıldığı canlı yayında, kent içi ulaşımın temel unsurlarından taksiler için yeni bir uygulama başlatacaklarını duyurmuştu. İstanbul’a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Prensipleri var; elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart’la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla. Bizim burada koruyacağımız alan, İstanbullu olacak” demişti.

“Esnafımızla, gerçek temsilcileriyle oturup tartışacağız"

Bu duyurunun ardından gündeme gelen konu, kamuoyunda çokça tartışılmaya başladı. İmamoğlu, bazı çevrelerden “tehditvari” açıklamalar gelmesi üzerine, bir değerlendirme yaptı. İstanbul’da son günlerde taksi sürecinin tartışıldığının farkında olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Geçen hafta cuma günü, yeni bir sürecin başlatılacağını 5.000 yeni taksinin İstanbul'a katılacağını dile getirmiştim. Elbette bunun bir kural, bir paylaşım ve aynı zamanda bir süreci var. Biz, pazartesi günü 5.000 taksiyi sürece katmayacağız. Bu bir öngörü, bir çalışma; ama kararlı bir çalışma. Bu kararlı çalışmada şunu dile getirelim: Evet, biz esnafımızla, esnafımızın gerçek temsilcileri ile odayla oturup bunları tartışacağız, konuşacağız. Neyi konuşmadık ki bunu konuşmayacağız; elbette konuşacağız. Ama hiç kimse, sadece ve sadece kendini çıkarı üzerinden hareketle bizi kısıtlamaya kalkmasın. İBB, İstanbul'un 16 milyon insanını temsil eder ve ona göre hareket eder. Yani İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi’ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Bunu bir kere altını çizelim. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar.”

“Yasaların İBB'ye verdiği her yetkiyi kullanmaktan imtina etmeyiz"

“Bilimsel araştırmalarla, üniversite raporlarıyla İstanbul'un yeni taksilere ihtiyaç duyduğu açıktır. Bütün dünyada bunun örneği vardır. Kaldı ki pandemi süreci ile beraber bütün dünyada, özellikle karantina sonrası, özel araç ve taksi kullanımının arttığı da nettir. Elbette ki, İstanbullunun konforlu taksi kullanma hakkı konusunda hassas davranacağız. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz. İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs, karşısında devleti bulacaktır. Bunun altını çizelim. Yani yasaların İBB’ye verdiği her yetki kullanmaktan imtina etmeyiz. Şunu söyleyelim: Gerçek taksi esnafı, çok ama çok rahat olsun. Hiç dert etmesin. Ama taksinin sahibi ama takside çalışan benim emekçi kardeşim hiç endişe etmesin. Yeni sistemde herkesin çalışma ve kiralama koşulu da iyileşecek. On binlerce esnafımız, on binlerce insanımız, bu işten ekmek kazanan insan da rahat edecek. Sosyal güvencelerinden sosyal haklarına kadar, sürecin disiplin altına alınması konusunda yeni bir dönemi başlatacağız. Herkesin gönlünü ferah tutmasını istiyorum.”

“Sabırla bizi takip edin"

“İstanbul'un düzeni için, İstanbul'un disiplini için, turiste, gelen konuğa, İstanbullunun kendisine hizmet verirken, en iyi şekilde hizmet etmesi için, esnafının güvenliği için, taksinin biçimi, şekli için mücadelemizden bizi kimse ama kimse alıkoyamaz. Bütün bunlara esnafımızla birlikte karar vereceğiz. Onlar karar verecekler. Onun için belki birkaç yüz kişi üzülecek ama binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu, bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak. Bunun bir sürece ihtiyacı var. Sabırla bizi takip edin. Arkadaşlarım, bütün teknik açıklamaları hem vatandaşlarımıza yapacak hem esnafımıza ve odaya yapacak bizi takip etmeye devam edin diyorum. Taksi konusunda, benim 16 milyon insanımın gönlü rahat olsun.”