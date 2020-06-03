Ekrem İmamoğlu'ndan Turkuvaz Medya'nın haberlerine videolu yanıt: Karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkûmdur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya'da yer alan "CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB çevre katliamı yapıyor! Riva'ya zehir akıtıyorlar" başlıklı haberlerle ilgili, "Karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkûmdur" dedi.

Turkuvaz Medya'nın Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki atık suyun arıtılmadan Riva Deresi'ne akıtıldığını iddia ettiği haberini Twitter'da paylaştığı videoyla yalanlayan Ekrem İmamoğlu, gönderisine şunları yazdı:

"Bazı medya organlarında Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yapılmakta. İSKİ, tarihinin en önemli yatırımlarına imza atıyor. 16 milyon İstanbullu için çalışan bu kurumumuza yönelik karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkûmdur."