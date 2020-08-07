Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Muharrem İnce’ açıklaması

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu alanlardan biri olan Ataköy'deki Dünya Ticaret Merkezi – TEM Otoyolu arasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ayamama Deresi'nde yapılan ıslah çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ayama trajik olayları hatırlatıyor"

"Ayamama Deresi aslında İstanbul için çok önemli bir alan. Hatta bir dönem; ne yazık ki trajik olayların yaşandığı, can kayıplarının olduğu bir dere. Su baskınlarının neticesinde hem araçların sular altında kaldığı hem araçlarının içinde kalan insanların can verdiği, trajik olayların yaşandığı bir alan.

"Ayamama Deresi'nin çevre kirliliğine yol açan atıksularının toplanarak bizim artıma tesisimize taşınması çok kıymetli. Ayrıca, Ayamama Deresi'nin İstanbul için çok kıymetli bir yaşam alanına dönüşmesi. Yani, meseleye iki yönlü bakıyoruz.

"Nefes koridorları oluşturmalıyız"

Ayamama Deresi ıslahı için 25 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde bir kesit çalışması yaptıkları bilgisini aktaran İmamoğlu, derenin uzunluğunun da 21 kilometre olduğunu söyledi. Islah çalışmasından ilçelerin olumlu yönde etkileneceğini belirten İmamoğlu şöyle devam etti:

"Derenin çevresinde, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece ilçelerimiz var. Yani, aslında yüzbinlerce insan içinde bir ulaşım aksı var.Nasıl? Yaya, bisikletli ya da bugünün bir takım çağdaş ulaşım araçlarıyla insanların hem nefes alabildikleri hem spor yapabildikleri hem de ulaşım akslarıyla buluşabildikleri bir sistemi burada var etmek istiyoruz.

"Örneğin, Marmaray, diğer metro hatlarımız, metrobüsle buluşmaktan bahsediyoruz. Yani, bu tür nefes koridorları oluşturduğumuz takdirde gerçekten İstanbul'un daha insani yaşama uygun sürece kavuşmasını sağlamış olacağız.-

“Eski bir İstanbullu’nun, ‘Çok eski değil 45 sene öncesindeki Ayamama'da balık tutuyorduk” dediğini aktaran İmamoğlu, “Aslında bu kadar doğal derinliğe sahip bir havza burası. Biz burada hem bu 21 kilometreyi hem akarsu hem de atık su pozisyonuna kavuşturmak hem de çevre de yüzbinlerce metrekarelik yeşil aksı İstanbul'a kazandırmak istiyoruz”

"Gün gün takipçisi olacağım"

Ayamam Deresi'nden akan suyun Ataköy ve çevresinde kötü kokuya sebep olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Buranın düzene kavuşması, burayı da ferahlatacak. Buradaki arıtmayı bizim tesisimizdeki arkadaşlarım yürütüyorlar. Daha önce arıtılmış sular dere üzerinden denize aktarılıyordu. Artık, bin 600, 2 bin metrelik uzunluktaki hatla direkt denize ulaştıracağız, bu da kokunun giderilmesi adına önemli bir çalışma olacak. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben de gün gün takipçisi olacağım” dedi. İmamoğlu projenin bitimine ilişkin ise şunları söyledi:

"2021'de ciddi bir örneğini göreceğiz"

"Mart ayında burada ilk etap bitecek. Birçok aşaması var. Mart'ta peyzaj uygulaması başlayacak. Dolayısıyla, 2021'de aslında ciddi bir örneğini göreceğiz.

"Burada başka bir husus, E-5 geçişleri var. O E-5 kısmında viyadük bölümündeki yaya geçişleri var. Arkadaşlarım buna çalışıyorlar. Çünkü, kesintisiz bir ulaşım aksı oluşturmak istiyoruz buradaki orada tarihi köprüler var biraz önce burada bile bir tarihi köprü kalıntısı var. Onu da koruma altına alıyor İSKİ.

"Yukarıdaki bir kısım tarihi alanların da hissedilebildiği bir peyzaj düzenine de çalışıyoruz. Onun için 2021, görmeye, hissetmeye hatta yaşamaya başlayacağımız yıl olarak tanımlıyoruz. Tabii kamulaştırma işlerimiz var.

"Özellikle E-5 üstü bölümde. İBB Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar, orada bazı kurumlarla kamulaştırma süreçlerini takip ediyor. Tabii ki uzlaşma, tabii ki hukuk neyi gerektiriyorsa o yapılacak.

"Bana İstanbul'u sorun"

İmamoğlu, bir gazetecinin Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı yönündeki iddiaları sorması üzerine, “Ben, İBB Başkanıyım. Bana İstanbul ile ilgili konuları sorun” yanıtını verdi.

İBB yetkililerinin verdiği bilgiye göre; ıslah edildiğinde, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerindeki sel riskini ortadan kaldıracak çalışma sonrasında bölge, Ayamama Yaşam Vadisi'ne dönüşecek.

Ayamama Deresi ıslahının tamamlanmasının ardından yaşam vadisinin 2021 yaz başında hizmete açılması planlanıyor. Ana kolu 21 kilometre uzunluğa sahip Ayamama Deresi'nde geçmiş yıllarda 15.800 metrelik kısmın ıslahı tamamlandı.

Geriye kalan 5.200 metrelik kısımda ise ıslah çalışması, atıksu kollektörü imalatları, kamulaştırma işlemleri ve imar uygulamaları devam ediyor.