Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 5 yeni dava

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin aldığı kiralama ve tahsis kararlarını idari yargıya götürdü. İmamoğlu, Ocak ayında da İBB'ye 3 dava açmıştı.

Ocak ayında da İBB Meclisi'nin aldığı iki imar planı değişikliği ve bir kiralama ve tahsis kararına karşı dava açan İmamoğlu'nun yenileriyle birlikte İBB'ye açtığı sekizinci dava oldu.

İndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre İBB Meclisi'nin Şubat ayında aldığı 332, 333, 334, 335 ve 336 sayılı kiralama ve tahsis kararlarını iade eden İmamoğlu, AK Parti'li üyelerin ısrar kararı alarak direnmesi ve kararların kesinleşmesi üzerine, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

20 Mart'ta mahkemeye başvuran İmamoğlu, İBB Meclisi'nin 332, 333, 334, 335 ve 336 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.

İmamoğlu, İBB'ye açtığı ocak ayındaki üç, Mart ayındaki beş olmak üzere toplam sekiz davayı, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak açtı. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesi, büyükşehir belediye başkanlarına şu yetkiyi veriyor:

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.