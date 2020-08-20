Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Haliç'te yunuslar geziyordu' söylemine gönderme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi?" sözlerine göndermede bulundu.

Bir tornacının yaşadığı geçim sıkıntısını anlatarak Kanal İstanbul projesine tepkisini dile getirdiği videoyu paylaşan İmamoğlu, "Haliç’te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul’a harcanmak isteniyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile buluşmasında yaptığı konuşmada, İBB'ye yönelik "Seçim dönemlerinde atan tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini biliyorsunuz değil mi? Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, şimdi yine çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın…" demişti.

“Soruşturma başlatacaklarsa, sosyal medya paylaşımlarım hala orada”

Öte yandan Büyükçekmece İstihdam Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdikten sonra, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kanal İstanbul afişleri ile ilgili tartışmalara da değindi.

“Dün medyaya yansıyan görüntülerde, Kanal İstanbul’la ilgili İBB’nin pankartlarının söküldüğünü gördük. Bu konuyla ilgili bir açıklamanız olacak mı” sorusuna yanıt veren İmamoğlu, “Eğer işlem başlatacaklarsa, ben tavsiye edeyim, afişlerle uğraşmasınlar. Sosyal medyada aylardır yaptığım paylaşımlar, hala orada. Onlarla ilgili de soruşturma başlatabilirler; eğer soruşturma açılacağını ya da açılması gerektiğini doğru bulanlar var ise. Biz, onun da hesabını veririz” dedi.

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul afişleri ile ilgili açıklaması şöyle:

“Usulsüz bir iş olmuş. Bu konuda, ne yazık ki, hoş bir diyalog yaşanmamış. Kanuna aykırı, hukuka aykırı, İBB’nin yetki alanına müdahale edilen bir süreç oluşmuş. Akşam saatlerinde, 8-9 gibi bir tebliğ gönderiliyor, ‘Gece 12’ye kadar bunları sökün’ diye Sayın Vali Bey tarafından; ama hiçbir gerekçesi yok, hiçbir gerekçe yazılmamış şekliyle. Böyle bir şey yok. Biz, hukuk devletiyiz. Kanunlara riayet ederiz; bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bir rahatsızlık, şehir adına bir huzursuzluk, çirkin görüntüler olmaması adına kendine haline bıraktığımız, uzaktan izlediğimiz bir süreç yaşandı. Ama bu yapılan tavır ve davranış üzerine, bizim geri çekildiğimizi kimse düşünmesin. Biz, bu konudaki kararlı tutumlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda, halkı bilgilendirme sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz. Sadece İBB’ye ait, halka ait alanların olduğu, milyonlarca metrekarelik bu alanlarla ilgili, tek bir vatandaşın dahi fikri alınmadan, kapalı kapılar ardında yapılan bu proje, asılan planlar, sürece dair yapılan bütün işlemlere karşı duruşumuz dimdik devam etmektedir. Eğer işlem başlatacaklarsa, ben tavsiye edeyim, afişlerle uğraşmasınlar. Zaten cuma günü kalkacaktı. Zafer Haftamız vardı cuma günü; afişlerimizi asacağız. Haftaya hem Malazgirt Zaferi var hem 30 Ağustos Zaferi var; afişlerimizi asacaktık. Ama sosyal medyada aylardır yaptığım paylaşımlar, hala orada. Onlarla ilgili de soruşturma başlatabilirler; eğer soruşturma açılacağını ya da açılması gerektiğini doğru bulanlar var ise. Biz, onun da hesabını veririz. Bunu da buradan duyuralım.”