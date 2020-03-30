Ekrem İmamoğlu'ndan 'dolu otobüs' tepkisi: Organize kötülük

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 62 numaralı Kağıthane-Kabataş otobüsünde çekilen ve çok dolu olduğu için tepkiye neden olan görüntüler hakkında konuştu. İmamoğlu, kalabalığı "organize kötülük" olarak değerlendirirken, İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye, yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele ederken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlemlenen bazı İETT otobüsleri büyük tepki çekti. Söz konusu görüntülerde, salgına karşı oluşan hassasiyetin çiğnendiği ve otobüslerde hijyen kurallarına aykırı bir yoğunluk oluştuğu gözlendi. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası İBB Başkanı İmamoğlu bir paylaşım yaptı.

"Art niyet aramamak mümkün değil"

Paylaşımda otobüs şoförlerinin röportajlarına yer verildi. 146 Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan şoför Ahmet Tiryaki, "3 durakta yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Kapıları açtım ve arkadaşlara binmemeleri gerektiğini 3-5 dakika içerisinde yeni bir otobüs geleceğini söyledim. Ancak yolcularımız beni dinlemedi ve otobüse bindi. Art niyet aramamak mümkün değil. Hafta içi yaşamadığım yoğunluğu Pazar sabahı yaşadım" dedi.

"Pazar sabahı böyle bir yoğunluk imkansız"

62 numaralı Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Arslan ise yoğunluğun bir kumpas olduğuna inandığını söyledi. Arslan, "Pazar sabahı, bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun, böyle bir sirkülasyon olması imkansız. Belediyenin bize verdiği sayıyı tutuyoruz biz. Birisinin kamerayla çekim yapması, yolcuların arkaya gitmesini engellemesi bu şekilde bir mevzuya sebep oldu. Bana göre bilinçli yapıldı" dedi.

" Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı"

İmamoğlu Twitter'da Konu hakkında yaptığı açıklamada ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımını alıntılıyarak, "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.

"Delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız" "Delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız"

"Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanan Sözcü Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde:

"Değerli İstanbullular Lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı "dolu otobüs" fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık.

30 duraklı 62 No’lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza

15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu

22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu

29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı’ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir.

72 duraklı 146 No’lu Boğazköy-Bakırköy Hattımıza ise

15 Mart Pazar günü toplam 51 yolcu

22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu

29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu, sabah 06.15'de ise sadece iki duraktan 41 kişi şoförün uyarılarına rağmen binmiştir.

Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00’da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor. Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor.

Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız. Değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.