Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasına yönelik yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

İmamoğlu, Twitter hesabından kendisinin de iki doz aşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: