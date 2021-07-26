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Koronavirüs

Ekrem İmamoğlu'ndan aşı çağrısı

26 Temmuz 2021 21:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasına yönelik yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı olmaya davet etti. 
 
İmamoğlu, Twitter hesabından kendisinin de iki doz aşı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
 
"Bilimsel tüm veriler aşılanmanın koruyuculuğunu gözler önüne seriyor. Vakaların tekrar yükseldiği bugünlerde aşı olmamış tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ben 2 doz aşımı oldum. Lütfen, birbirimizi koruyalım, birlikte korunalım."
 
 
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