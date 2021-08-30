Ekrem İmamoğlu: İBB Meclisi yaklaşık beş adet borçlanma tekliflerimizi aylardır bekletiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisinin yaklaşık 5 adet borçlanma tekliflerini aylardır beklettiğini belirtti. Yeni metro hatlarıyla ilgili detaylar veren İmamoğlu finansman onayı nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından projelerin bekletilmemesini talep etti. İmamoğlu, "Sadece kağıt üstündeki ihalelerini devraldık" değerlendirmesini yaptı.

Yapımına başlanan Mahmutbey - Başakşehir - Esenyurt metro hattı açılışında konuşan İmamoğlu yeni metro hatlarıyla ilgili bitiş tarihi ve bilgiler paylaştı.

Konuşmasının başında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan İmamoğlu, "Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybetmiş olan gazi ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların sayesinde biz bugün bu topraklarda bağımsızlık içerisinde özgürlük içerisinde yaşıyoruz. İşgal kuvvetlerini onların büyük mücadelesiyle beraber söküp attığımız tarihteyiz. Dolayısıyla bağımsızlığımızın da garantisi olan bir zaferi kutluyoruz aslında." dedi.

"İkinci yüzyılın zaferi ne anlama ne gelir?"

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Şunu ifade edelim, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yılı, seneye 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. Cumhuriyetimizin de 100. yılına hep birlikte yaklaşıyoruz adım adım. İkinci yüzyılın zaferi ne anlama ne gelir? Bunu iyi bilmek lazım. Yani 2. Yüzyıla giriş yapmak üzere olduğumuz bu güzel cumhuriyetimizin şu anki bireyleri olarak biz hangi zaferleri kazanmalıyız? Bence yeni doğmuş bir bebeğimizden en yetişkinine kadar bu ülkenin insanları bilimde, fende, kültürde, eğitimde sanatta, sporda dünyanın konuştuğu çok büyük ve çok güzel zaferler elde etmek zorundayız. İşte 21. Yüzyılın gerçek zaferi bu tarz işlerdir." diyerek farklı bir zafer çerçevesi çizdi.

"Keşke ihale yapıldığı gibi bu işler yapılıp bitirilseydi"

İmamoğlu dünyada 10 hatta birden çalışılan tek şehrin İstanbul olduğunun altını çizerken AKP'lilere seslenerek şunları kaydetti:

"Bazen, 'İhalelerini biz yaptık' diye bir imada bulunabiliyorlar. İhale yapmak bir başarı ne yazık ki değildir. Keşke ihale yapıldığı gibi bu işler yapılıp bitirilseydi de biz bugün böyle bir başlangıç yapmak zorunda kalmasaydık. Ama ihale yapmak şöyle olur; bir projeyi hazırlarsınız, daha sonra finansmanıyla ilgili altyapıyı oluşturursunuz. Finansman olmadan bu çapta projelerin inşa edilmesi mümkün değildir. O bakımdan finansmanı organize edersiniz, sonra ihale yaparsınız. İhaleyi de en uygun en doğru koşullarda sonuçlandırır ve bir işi ihaleyle beraber başladığı gibi bitirmiş olursunuz.

"Sadece kağıt üstündeki ihalelerini devraldık"

Ne yazık ki 2016-2017 döneminde yapılan işlerin gördüğünüz gibi neredeyse tamamı ciddi sorunlarla durmuş ve biz göreve geldiğimizde iki yıldır çivi çakılmayan, hatta şu an bulunduğumuz Mahmutbey - Esenyurt hattı gibi hiç ama hiç başlamamış sadece kağıt üstündeki ihalelerini devraldık. Bugün buradayız çünkü arkadaşlarım gerçekten yoğun bir çalışmayla uygulanabilir bir projesi olmayan 1 metrekare bile yer teslimi yapılmamış bir projeyi gerçek anlamda bir 'proje' haline getirip ardından şantiyelerini organize ettiler ve bu sürecin aynı zamanda planlamasını da yaptılar"

İnşaatına başlanan hattın 3,5 milyon insanın yaşadığı ilçeleri şehire bağladığını söyleyen İmamoğlu, 18 hattın 18 kilometre olduğunu ve 11 istasyondan oluşacağını açıkladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt 10 yılda yıllık 60-70bin insanın taşındığı bir ilçe olmuştur. Hatta bu kayıtlarda olmayan ama şu anda tahminen 200 binin üzerinde -ki başkanımıza göre 300 bine yakın – mültecinin, sığınmacının da misafir edildiği bir ilçedir. O nedenle Kemal Deniz Bozkurt Başkanımızın 7/24 çalışarak hizmet yetiştirme çabasına bizler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak özel bir hassasiyet, özel bir ilgi göstermekteyiz. Bugün burada atmak olduğumuz bu temelin, bu başlangıcın bence İstanbul’da en fazla Esenyurtlu hemşerilerimiz de mutlu edeceğini bildiğim için bu özel dipnotu sizlerle paylaşmak istedim. Zira Başakşehir de aslında hizmet almamış, bu anlamda bir bölümü özellikle hizmet almamış Küçükçekmece ilçemizi ve Bağcılar ilçemizi içine alan bir hat."

"Biz bütün belediye başkanlarını davet ediyoruz bunu söyleyeyim, yani buraya Başakşehir de davet edilmiştir, Bağcılar da davet edilmiştir. Zira bu hizmet onların da ilçelerinde oluşan bir hizmettir, onlar da belediye başkanımızdır hiçbirisinin birbirinden farkı yoktur. Bizim hizmet ve vatandaşla buluşmamız, siyaset mecrasına bakışımız öyledir. Onun için kendilerini bu çokça yapacak olduğumuz bu tür açılışlara, temel atmalara davet etmeye devam edeceğiz gelmelerini tavsiye ediyorum. Bir kısmına katılıyorlar haklarını yemeyelim."

Esenyurt - Mecidiyeköy 60 dakika

"2020’de Eurobond tahvil ihracıyla elde etmiş olduğumuz 220 milyon Euro'luk kaynak teminiyle Şubat 2021’de yüklenici firmamıza işe başlama talimatını verdik. Mahmutbey – Kanuni Sultan Süleyman hattını yani 6,5 km uzunluğundaki ve 5 istasyondan oluşan bölümünü inşallah 2024 yılında açacağız.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi yaklaşık beş adet borçlanma tekliflerimizi aylardır bekletiyor"

Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var ve bu ihtiyacımızı da elde etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mecliste bekleyen bir finansman onayımız var. Bu onayımız gerçekleştiği takdirde daha hızlı bir biçimde inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi yaklaşık beş adet borçlanma tekliflerimizi aylardır bekletiyor. Hazır burada İyi Parti Grup Başkanvekilimiz var onun nezdinde büyün siyasi parti grup başkanvekillerine de şunu söylüyorum: Bu tarzda itibarlı kentimizin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla yurtdışından finansman bulma kabiliyetinin önündeki her engeli kaldıran tutum ve davranış milli davranıştır.Bu milli davranışı İBB meclisinde bulunan tüm meclis üyelerinden talep ediyoruz. Başta Esenyurt Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar adına, 3,5 milyon vatandaşımız adına talep ediyoruz. İstanbullu vatandaşlarımızın da bu taleplerimizi takip edeceğini tahmin edebiliyorum. Esenyurt’tan çıkan bir Esenyurtlu vatandaşım, Mahmutbey 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy’e 60 dakikada gidecek. Kabataş’a 67 dakikada gidecek. Günlük 1.5 milyona yakın yolcuya bu hat hizmet etmiş olacak"

"Bahsettiğim ek kaynak talebi de 305 milyon avrodur. Biz kaynak buluruz, en uzun vadeli bir şekilde de buluruz ve İstanbul’a kazandırırız. Aynı şekilde bir hattımızla ilgili de sağlıklı adımlar atıyoruz. Özellikle İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü hattı. Niye bundan bahsediyorum? Bundan şu yüzden bahsediyorum: Avcılar ve Beylikdüzü’ne bu hatla ilk kez metro gelecek. İstanbul’un yaklaşık 4.5-5 milyon vatandaşımızın yaşadığı bu bölüme ilk defa metro gelmiş olacak. Son durağı da aslında Büyükçekmece’yle eklentili. Dolayısıyla bu hattın da süreçlerini çok sıkı şekilde takip ediyoruz. Avrupa Kalkınma Bankası’yla bir ön protokol yaptık.

Sıkı bir proje çalışması sonuçlanmak üzere. Bunun da Ulaştırma Bakanlığı'nda yazıları var. Proje onayları, ilave hattın devam ettirilmesi gibi aylardır bu ve buna benzer yazılarımızın da Ulaştırma Bakanlığı’nda tutulmasını istemiyoruz. Bu yazışmaların devletimizin bakanlığı, belediyesi gibi kurum ve kuruluşları arasında yapılmasına dönük hassasiyet gösterilmesi de milli bir davranış biçimidir. Bunun da esirgenmesi gerçekten bu kürsülerden konuşulmaya ihtiyaç duyulmaması gereken işlerdir ama ne yazık ki duyuyoruz. O hattımızı da bitirdiğimizde gerçekten milyonlarca vatandaşımız rahatlayacak. Aynı zamanda bu hatları birleştireceğiz. Metroya önem vermemizin sebebi çevre dostu olması, hızlı olması, konforlu olması, güvenilir bir ulaşım alternatifi olmasındandır. Tekrardan emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."