Ekrem İmamoğlu Mahalle Evi'ni ziyaret etti: Bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında dile getirdiği, “Komşulukları canlandırmak için Mahalle Evleri açacağız” sözünü tuttu.

Beyoğlu Örnektepe’deki Mahalle Evi’ni ziyaret eden İmamoğlu, “Bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak” dedi. İmamoğlu, Mahalle Evi ziyaretinden önce de Bakırköy Belediyesi tarafından yaptırılan “Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı”nın açılışına katıldı.

Bakırköy Belediyesi, pandemi sürecinde kahramanca mücadele veren sağlık çalışanları için, Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ni gören meydana, “Saygı Anıtı” yaptırdı. Heykeltraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan ve kaidesinde, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerinin yazılı olduğu heykel için gerçekleştirilen açılış töreninde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanvekili Prof. Dr. Rukiye Ömeroğlu birer konuşma yaptı.

"Bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak"

Bakırköy’ün ardından rotasını Beyoğlu’na çeviren İmamoğlu, açılışı yapılan Örnektepe Mahalle Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu’na; CHP İstanbul milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve İBB Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan ile Murat Yazıcı eşlik etti. İmamoğlu, seçim vaatleri arasında bulunan Mahalle Evleri’nin önemine, şu sözlerle dikkat çekti:

“Şu anda, şehrin birçok duygularının var olduğu mahallelerdeyiz. Mahallerden birindeyiz: Şehir, aslında orada kuluçkalanıyor, büyüyor. Bütüncül olarak eksiğimiz varsa, hatamız varsa, doğrularımız varsa ya da ne kadar doğruysa, hepsi burada var. Kimse, kimseye suç atmasın yani; o mahalle öbür mahalleye, o semt diğer semte… Hepsi, bir bütün. Onun için bu mahallelerdeki kurguya katkı sunduğumuz zaman, birazcık dokunsak, yeter. Çünkü, bizim insanlarımız, çok güzel insanlar. Sadece küçük dokunuşlar, onları bir araya getirebilmek, konuşturabilmek, gelişimine katkı sunabilmek… Bunun bir sıkıntılı tarafı şu: Akşam hamuru yoğur, fırına koy, sabah da al; olmuyor. Bunun ürünü; 5-10-15-20 yıl, bazen 25 yıla kadar gidebiliyor. Ama bugün atılacak temel, şehrimizin geleceğini kurtaracak. Hem Mahalle Evi hem kreş duygusu, bende onu yeşertiyor. Bütün katkı sunanlara teşekkür ediyoruz.”

Mahalle Evi’yle aynı yerleşkede bulunan “Yuvamız İstanbul Kreşi”ni de ziyaret eden İmamoğlu, minik öğrenciler ve öğretmenleriyle renkli sohbetler gerçekleştirdi.

Mahalle Evleri seçim vaatleri arasındaydı

İmamoğlu, seçim kampanyasında, “Komşulukları canlandırmak için Mahalle Evleri açacağız” demişti. İmamoğlu, Mahalle Evleri’nin önemini, şu sözlerle dile getirmişti:

“Mahalle evleri aracılığı ile uzun zamandır kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü canlandıracağız. Mahalle ölçeğinde kadın, çocuk, yaşlı ve gençlerin sosyal ve kültürel hayata katılımını artıracak, eğitim destek, kültür-sanat faaliyetlerini İstanbul'un her noktasına yayacağız. Toplu organizasyonlara ve özel günlere ev sahipliği yapabilecek mekanlar yapacağız. Mahalleli atölye, kına gecesi, nişan, taziye, doğum günü kutlamaları, maç izleme vb. ortak etkinlikleri için yer sıkıntısı yaşamayacak. Mahalle evleri sayesinde 4.000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Gençlerin bir arada eğlenip öğrenmelerini sağlayacak, gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti, ders destek eğitimleri, bireysel gelişim programları, kültür-sanat etkinlikleri, oyun alanları, sportif faaliyet olanakları oluşturacağız. Mahalleliye tiyatro, fotoğraf, müzik vb. alanlarda kurslar açacağız, insanların yeteneklerini keşfetmelerine öncü olacağız.”

TIKLAYIN: İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasını yazan müfettişe 'bölücülük' tepkisi: Hadi oradan sen kimsin ya