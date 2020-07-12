Ekrem İmamoğlu, 'Üretici Kooperatifi Pazarı'nın açılışına annesiyle katıldı: Önümüzdeki 1,5 yıl zor geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy’deki 'Üretici Kooperatifi Pazarı'nın açılışına, annesi Hava İmamoğlu ile birlikte katıldı. Annesi ve üretici kadınlar arasındaki sohbete katılan İmamoğlu, "Bu bir lütuf değil, bu sizin hakkınız" deyince, Birsen Bürce adlı girişimci, "Biz, 35 senedir bu işi yapıyoruz. Hiç böyle bir hak görmedik. Görmediğimiz için şaşırdık” karşılığını verdi. İmamoğlu’nun Bürce’ye "Daha çok şaşırtacağız" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Göçbeyli Köyü’nde katıldığı 'Hasat Bayramı'nda üretici kadınlara, verdiği sözü tuttu ve Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan 'Üretici Kooperatifi Pazarı'nın açılışına annesi Hava İmamoğlu ile birlikte katıldı. İmamoğlu’na pazar ziyaretinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın eşlik etti.

"Böyle bir pazar hiç görmedik"

Çay eşliğinde sohbet eden üretici kadınlar, duygularını, "Böyle bir pazar hiç görmedik. Buraya geleceğiz diye hiç uyumadık heyecandan" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, bu sözlere, “Çok bereketli satış diliyorum hepinize. Heyecanınıza hayranım" şeklinde karşılık verdi.

Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. İmamoğlu, "Avrupa yakasına da bekliyoruz efendim. Buralara kadar gelmeyelim" diyen bir vatandaşa, “Çalışıyoruz. Beşiktaş’ta da açacağız” yanıtını verdi.

Zonguldak Devrek’ten gelen bir grup kadın girişimci, İmamoğlu ve annesine kurabiye, tatlı, börek ve ev yapımı ekmek ikram etti. İmamoğlu, kendilerine ikram edilen ürünleri Göçbeyli Köyü’nden satış yapmaya gelen kadınlara dağıttı. Annesi ve üretici kadınlar arasındaki sohbete katılan İmamoğlu, "Bu bir lütuf değil, bu sizin hakkınız" deyince, Birsen Bürce adlı girişimci, İBB Başkanı’na, "Biz, 35 senedir bu işi yapıyoruz. Hiç böyle bir hak görmedik. Görmediğimiz için şaşırdık" karşılığını verdi.

İmamoğlu ise Bürce’ye "Daha çok şaşırtacağız" yanıtını verirken, Bürce, "Başkan’ımızın verdiği fidelerimizin ürünleridir bunlar" dedi.

"Üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü"

Sohbetin ardından pazarı gezen İmamoğlu, üreticilere ve vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, annesinin elinden tutarak yaptığı konuşmasında, "Burada, üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Bugün, bir nebze duyuruldu ama artık bütün İstanbul sizi duydu. Hem burada hem de arkadaşlarım Avrupa yakasında, Beşiktaş’a çalışıyorlar. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul’un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var" diye konuştu.

"Amacımız, toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek" diyen İmamoğlu, "Toprağımızın bereketini artırdığımız sürece bu ülkenin birliği de beraberliği de ekonomisi de büyür. Bu ülkenin özellikle tarımla birlikte özellikle işsizlik sorunu çok büyük bir oranda azalır. Ucuz gıda erişimi sağlanır. Toprak, insanı beslediği sürece o toplumda huzur, kardeşlik, bereket olur. Dolayısıyla bunu büyütmemiz lazım. Bu geleneği artırmamız lazım. Türkiye’mizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ekilmeyen toprağının, sulanmayan toprağının kalmaması lazım" ifadelerini kullandı.

"Köyü sevmeyen var mı aranızda?"

Mustafa Kemal Atatürk’ün "Köylü milletin efendisidir" sözleriyle konuşmasına devam eden şunları söyledi:

"3 milyon 600 bin fide dağıttık İstanbul’un köylülerine. Köyü sevmeyen var mı aranızda? Köyün doğallığını, köyün güzelliğini… Ama orada üretim olacak. Oradaki insanlar para kazanacak. Oradaki insanlar, oraları diri tutacak, diri. O bakımdan bunları yapıyoruz. Onun için fide dağıttık. Seneye daha fazlasını dağıtacağız, daha fazla dağıtacağız. Eğitimine katkı sunduk, yine sunacağız. Farklı tarımsal üretim mekanizmalarını şehir ekonomisine katkı sunmak adına devreye sokacağız. Bunların hepsi çok çok kıymetli. Bütün yönetici arkadaşlarım bunu yaparken, bir başka örneği de daha yukarıya taşıyacak. Diğer şehirlere de örnek olacağız. Diğer şehirlerimizde kooperatifleşme üzerinden üretim yapan diğer köylüleri de buraya getireceğiz. Yani onlar da gelip, satışlarını yapabilecekler. Bunu yapmamız lazım. Zor günler bekliyor bütün dünyayı."

"Önümüzdeki 1.5 yıl zor geçecek, seferberlik içinde olacağız"

Pandemiden dolayı önümüzdeki 1,5 yılın ekonomik anlamda sıkıntılı geçeceğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Birçok sektörün iş yapamamasından dolayı, hep birlikte bir seferberliğin içinde olacağız. İşte bu seferberlikte, iç ekonomi sisteminde üretimi yukarıya çıkarmak, zorunluluktur. Dolayısıyla, maliyetleri düşürmek, insanlarımızın ucuz gıdaya erişimini sağlamak da zorunluluktur. İşte bu ekonomik gerçekler üzerinden hareket edip, bir an önce refaha çıkabilmek adına da hep birlikte mücadele edeceğiz. Allah, bereketinizi kazancınızı bol etsin. Özellikle annemle geldim bugün, çünkü dün söz vermiştim Pendik Göçbeyli’deki kadınlara. Anneciğim de ben çocukken, köyde üreten bir kadındı. Ürettiği zaman ne kadar mutlu olduğunu yaşamış bir kişiyim ben. Onun pırıl pırıl, tertemiz ürünleriyle büyümüş bir kişi olarak da sağlığımı ona borçluyum. Onun için bütün üreten annelere, bütün üreten kadınlara kendimi sorumlu hissediyorum. İnşallah bir de Avrupa yakasında yapacağız. Ben, eminim ki haftaya burada, çok daha kalabalık insan gelecek ve bu güzel, tertemiz, lezzetli ürünlerle buluşacak. Hepinize hayırlı işler, hepinize güzel alışverişler."