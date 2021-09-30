Ekrem İmamoğlu: İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME toplantısında İBB'nin taksi modeli teklifinin dokuzuncu kez reddedilmesinin ardından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Şunu çok net ifade edeyim ki; İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" dedi.

İmamoğlu, Twitter'dan İstanbulluya şu duyuruyu yaptı: