İBB, teknoloji alanında seçilen 6 projeyi açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YGA ve İBB ortak projesi olan Tech İstanbul, ‘Demo Day’ etkinliğine katıldı. 159 girişim arasından seçilen 6 projenin açıklandığı ve çevrimiçi olarak yapılan etkinlikte konuşan Ekrem İmamoğlu, yapılan yarışmanın şehrin ana ihtiyaçlarına dokunuyor olmasının kıymetli olduğunu belirtti. İmamoğlu, ''Türkiye ve İstanbul’un teknolojiyi ithal eden değil, tam aksine fazlasıyla ihraç eden ülkeye ve şehre dönüşmesini istiyorum” dedi.

''İstanbul'un yeni teknolojilere kendini ispat etme zorunluluğu var''

Sürece katkı sunanlara ve özellikle gençlere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul’un özellikle yüksek teknoloji sürecine dünya ekseninde, çok iyi bir yerde olmasını, çok iyi bir yerde konumlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü dünya gelişiyor. Dünya, yeni teknolojilerle kendini ispat eden şehirlere ihtiyacı var. Bu konuda üstün bir rol ortaya koyma zorunluluğu var İstanbul’un. İstanbul sadece bu anlamda kendi adına bir ihtiyaçtan bahsetmiyor. İstanbul’un yüksek motivasyonunun –bence sorunu coğrafya diye tanımlanan- yakın coğrafyamızı pozitif manada etkiyeceğini düşünüyorum. Bu anlamda biz İstanbul’da bu fırsatların var olduğunun farkındayız. Hem insan kaynağı açısından hem de erişim noktası açısından bakıldığında merkezi bir şehir.”

''Teknoloji ihraç etmenin yolu gençlerden geçiyor''

İBB’nin bahsettiği alanlarda lokomotif olacağı yönünde söz verdiklerini hatırlatan İmamoğlu, teknoloji ihraç eden bir ülke olma hayalini ve bunun geçtiği yolları şu ifadelerle anlattı:

“Biz bu konuda daha da ileriye gitmek istiyoruz. Günün sonunda, ‘Nedir hayaliniz’ deseniz buna ben, ‘Türkiye ve İstanbul’un teknolojiyi ithal eden değil tam aksine kat be kat fazlasıyla ihraç eden ülkeye ve şehre dönüşmesi’ derdim. Bunun yolu da bu aşamalardan geçiyor. Gençlerden geçiyor. Girişimciliği teşvik eden bir modelden geçiyor. Bu yapılan yarışma ve sürecin aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarına dokunuyor olması da kıymetliydi. Çevre, ulaşım ve enerji gibi şehrin ihtiyaçlarını karşılayan konular üzerinden yürümesi de çok kıymetliydi. Aynı zamanda etkin bir şekilde sahada bizlerle buluşması da çok değerliydi. Ben de açıkçası şu an itibariyle heyecanla bu günün yarışmacılarını bekliyorum. Her birisinin de yarınlara, yeni girişimcilere umut olacağını görüyorum. Umudun güçlenmesi için ortaya koyulan bu girişimcilik modellerini hayata geçirmekte değerli. Biz bu tarafında da agresif olacağız, ısrarlı olacağız. İnşallah bugün ortaya çıkan ürünleri hayata geçireceğiz ki başta Genel Sekreterimiz olmak üzere bütün yönetici arkadaşlarımızın da bu felsefeyi aynen derinde hissettiğini biliyorum.”

159 girişim arasından seçilen 6 proje

Etkinlikte 159 girişim arasından seçilen 6 proje ise şunlar oldu:

Kodeco: Temiz enerji ve akıllı teknolojilerle geleceğin ulaşım çözümlerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir tekno-girişim firmasıdır.

Reengen: Enerji değer zincirinde üretimden tüketime kadar uçtan uca veri analizi çözümleri sunar.

BakTek: Mikrobiyolojiyi ileri teknoloji kullanarak atık su sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlayan inovatif ürünler geliştirir.

Stroma: Kazaları azaltmak için sürücü ve işçi davranışını analiz eden yapay zeka tabanlı bir arayüzdür.

Bluedot: Elektrikli araç şarj cihazlarını sürücülerle en uygun şekilde bağlar.

Duckt: Tak&çalıştır evrensel adaptörü ve IoT şarj çözümüyle kamusal alanın düzenlenmesi ve MaaS için daha iyi bir deneyim sağlar.