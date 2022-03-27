Ekrem İmamoğlu: Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Ot Festivali, 11’inci kez düzenlendi. 24 Mart’ta başlayan ve bugün sona erecek festivalde çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı.

Konserler, seminerler, ot toplama ve tadım gibi pek çok etkinliği kapsayan festival, yöresel lezzet meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişinin akın ettiği festivalin son gününde yoğunluk oluştu. Festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu güzel cennet vatanın her köşesi bereketlidir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Gerçekten çok çalışıyoruz. Hiç hata yapmadan, eksik bırakmadan, sizleri dinleyerek, ülkemizin geleceğine en faydalı süreci üretmeye çalışıyoruz” dedi.