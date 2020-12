Ekrem İmamoğlu: Bu şehirde yaşayan bütün ailelerin çıkarlarını korumakla yükümlüyüz

T24 Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanı ve sahilinde yaşanan su baskınlarını sona erdirmesi için “Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli”nin son delme işlemini gerçekleştiren TBM cihazının yeryüzüne çıkarılması nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Beş ay gibi kısa bir sürede tamamlanan delme işlemi nedeniyle İSKİ’yi kutlayan İmamoğlu, “Alt yapıdan üst yapıya ya da şehrin tüm yeşil alanlarını ve de en önemli konusu olan depremi önceleyen bir anlayışla süreci yönetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, İSKİ de bizim gurur duyduğumuz; önceliğini iyi planlamış, yatırımlarını ona göre yapan, kıymetli kurumlarımızın başında geliyor” dedi.

Yönetim anlayışlarının temelini, katılımcılık ve şeffaflık kavramlarının oluşturduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Ne yapılmak istendiğini halkıyla paylaşan, bütçesini anlatan, bireysel ya da bir grubun ya da bir ferdin, bir ailenin çıkarı üzerinden değil; bu şehirde yaşayan bütün ailelerin çıkarlarını korumakla yükümlü olduğunu hisseden, tümüyle halka ait olan her kuruşun hesabının verilmesiyle alakalı yükümlülüğü olduğunu bilen bir yönetim anlayışıyla İBB’yi, o büyük çatıyı yönetiyoruz; yönetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"Bu belediye, benim belediyem”

Ana prensiplerinin, toplumun, “Evet; bu kurum, benim kurumum. Bu iş, benim işim. Bu belediye, benim belediyem” demesini sağlamak olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bizim, başından beri en önemsediğimiz durum budur. İştiraklerimiz belki de hiç bu kadar duyulmamıştı. Yatırımlarımız hiç bu kadar anlatılmamıştı. Anlatılmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Eksik bir şey varsa, gideceğiz onu tamamlayacağız. Yanlış bir şey varsa, düzelteceğiz. Bir yanlış yapılmışsa, topluma bunu anlatıp, özür dileyeceğiz. Geri çekeceğiz. Tam tersine; doğru bir biçimi varsa, ona yönleneceğiz. Kamu ahlakı dediğimiz şey, kamu yönetimindeki prensiplerin, ahlaklı bir şekilde devreye konulma biçimi, gerçekten çok, ama çok önemli. Toplum, bu ortamları gördüğünde, liyakat esaslı süreç yönetimlerini hissettiğinde, kapsayıcı bir modelle, herkesi içine katan bir anlayışla, çalışanlarıyla iş ürettiğinde, sadece tek tip ya da tek görüşe sahip insanların değil; karma bir biçimde, toplumun her bireyinin kendi kabiliyetinin, marifetinin vasıtasıyla bir işi elde ettiğini gördüğünde, gerçekten bu şehre, bu memlekete olan inancı da o ölçüde büyüyecektir.”

"Üsküdar'ı yağmur çilesinden kurtardık"

Üsküdar ile geçmişe dayalı manevi ve ticari bağları bulunduğunu aktaran İmamoğlu, semtin tarihi önemine dikkat çekti. “Kuzguncuk’tan Salacak’a, Üsküdar’ın her noktasında farklı kavramlarıyla buraya değer katacak işleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” diyen İmamoğlu, Salacak’tan Harem’e kadar olan hatta yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İSKİ’nin yaptığı çalışmayla Üsküdar’ı yağmur çilesinden kurtardıklarını belirten İmamoğlu, “Bugün de gerçekten önemli olan Bülbül Deresi’nin, yağmur suyu tüneli ile ilgili TBM çıkışını hep birlikte alkışlayacağız. Yapılmak istene şey, gerçekten bu güzel kentin, güzel ilçesinin, bu tarihi bölümünün yakışan bir şekilde, hiçbir yağmurda, hiçbir ortamda insanların kullanımını engelleyici bir fiziksel sorun yaşamamasını sağlamak olacak. Eminönü’ndeki altgeçitten tutun Beşiktaş Meydanı’na, Ortaköy’den Kartal’a, Tuzla’ya, Pendik’e, Beylikdüzü’nden Esenyurt’ta insanların canını alan dereye varıncaya kadar, İstanbul’un her köşesinde yapılmamış hangi iş varsa, şu kısacık 1 yıla, hatta 7-8 aydaki yoğun çalışmalarla hayatın önceliklerini -gereksiz işlere değil- çözüme kavuşturan bir kurum oldu İSKİ; tebrik ediyorum. Bu kıymetli bakış açısı bizim her kurum ve birimimizin bakış açısıdır” dedi.

"İstanbullunun her kuruşunu en doğru bir biçimde kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın”

Çalışmaların 2021’in başında tamamlanacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“İşlerimizi tamamladığımızda, hem Üsküdar Meydanı hem de Selmani Pak Caddesi, inşallah hiçbir zaman bir daha bu sorunları yaşamıyor olacak. Bu nokta, denizle buluşan bir su baskınına değil, yağmurda bile insanların kolaylıkla yürüyebileceği, yağmurlu havada Boğaz'ı izleyebileceği bir meydana dönüşecek. Bu çalışma sayesinde, bu kış, Üsküdarlıların rahat edecek olması, beni de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak huzurlu bir Başkan formuna sokuyor. İstanbul'un inşallah her noktasında, yaşanabilir bir kentleşme, yaşanabilir bir yeşil alan dokusuyla, depremi önceleyen, alt yapı çalışmalarından asla taviz vermeden en güzel bir biçimde İstanbulluya bu alanı kazandıran yönetim olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda İstanbullunun her kuruşunu en doğru bir biçimde kullanacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Su baskınları Üsküdar'ı terk edecek

Konuşmaların ardından, sahneye konulan ekrandan, TBM cihazının yeryüzüne çıkması canlı olarak izlendi. İmamoğlu, beraberindeki heyet ve çevrede bulunan vatandaşlar, TBM cihazının son delme işlemini alkışlarla karşıladı. Yaklaşık 80 milyon TL’ye mal olacağı tahmin edilen proje kapsamında, Üsküdar İlçesi’nde 6 bin 415 metre atık su toplama hattı ile 5 bin 309 metre uzunluğunda yağmur suyu toplama hattı inşa edildi. İstanbul’un uzun yıllardır çözülemeyen Üsküdar Sahili ve Meydanı’nda yaşanan yağmur suyu taşkınlarına son vermesi beklenen proje sayesinde Üsküdar İlçesi’nin Aziz Mahmut Hüdai, Ahmediye, Zeynep Kamil, Mimar Sinan, Valide-i Atik, Murat Reis, Hakimiyeti Milliye, Selmani Pak, Çavuşdere, Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali Mahallelerinde zaman zaman yaşanan su baskınları da tarihe karışmış olacak.