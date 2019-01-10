Ekrem İmamoğlu AKP standını ziyaret etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu Bağcılar Meydanı'na kurulan AKP seçim standını ziyaret etti. Muharrem İnce ile görüştükten sonra Bağcılar Meydanı'nda açılan AKP standını ziyaret eden İmamoğlu, standdakilerle selamlaşarak ikram edilen çayı içti.

“Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi verilmiş”

Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beylikdüzü'nde bulunan Kıbrıs Anıtı hakkında söylediklerine cevap verdi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini belirterek, "Çok net burada bir eser vardır. Belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'taki mücadeleyi ve de rahmetli Rauf Denktaş'ı, 1974'teki harekatı, rahmetli Ecevit'in, Erbakan'ın katkılarını anlatan olağanüstü 700 metrekarelik bir anıttan bahsediyoruz. Bu anıtta Denktaş ailesinin Kıbrıs'taki gaziler derneğinin bir arada oturup, karar verdiği bir eser. Bir sanat eseri vücut bulmuştur. Burada da bahsedilen heykel değildir. 1960'ta Türkiye'nin Kıbrıs'a girme hakkını elde ettiği sözleşme anının resmedilmiştir. Rölyef biçiminde resmedilmiştir. O rölyefte Makaryos'un kaygılı bir duruşu, güçlü bir Rauf Denktaş duruşu resmedilmiştir. Rahmetli doktor Fazıl Küçük'ün imza anı resmedilmiştir. Bir rölyefi heykel diye tanımlarsanız gerçekten yanlış yaparsınız. Denktaş ailesini, Kıbrıs mücadelesini verenleri üzersiniz. Ben sanıyorum sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi verilmiş.

“Cumhurbaşkanı'nı Yaşam Vadisi'ne davet edeceğim”

Ben İstanbul'un en güzel parkı olan yaşam vadisine kendilerini davet edeceğim. Eğer gelirlerse o anıtı da görmelerini isteyeceğim. Ben yarınki ziyarette Cumhurbaşkanı'nı bilgilendireceğim. Gördüğünde o da hiç bir şey olmadığını anlayacaktır. Yanlış bir bilgi kendisine ulaşmıştır. Ben Türkiye'deki ilk Kıbrıs anıtını yapmış belediye başkanıyım. Lütfen saygı duysunlar" dedi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptırdığı Kıbrıs Anıtı'na ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunların İstanbul Büyükşehir adayının Kıbrıs'la ilgili yaptırdığı heykele, adadaki tüm Türklerin katledilmesini savunan Rum liderin koyulması aynı hastalıklı zihniyetin ürünüdür. Sorsanız Gazi Mustafa Kemal'in 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle açıklamaya çalışırlar. Gazi, bunlara yurtta sulhu ülkenizdeki düşmanları yükselterek yapın dememiştir."