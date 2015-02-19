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Ekrem Dumanlı’ya Cumhurbaşkanı’na ‘hakaret’ soruşturması

Zaman'ın internet sitesinde yayınlanan 'MİT kanlı eylem yapacak cemaate yıkacak' şeklindeki haberin yayınlanmasından Dumanlı sorumlu tutuldu

19 Şubat 2015 18:42

Arzu Yıldız

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından 16 Şubat 2015’te yapılan “hakaret” suçlaması üzerine soruşturma başlatıldı.

Zaman Gazetesi’nin internet sitesinde yayımlanan “Fuatavni’den çok konuşulacak iddia: MİT kanlı eylem yapacak cemaate yıkacak” şeklindeki haberin yayınlanmasından Dumanlı sorumlu tutuldu.

Söz konusu haberin Cumhurbaşkanına “hakaret” ve “iftira” niteliğinde olduğu ifade edilen dilekçede Dumanlı hakkında işlem yapılması istendi. Savcılık suç duyurusu üzerine Dumanlı hakkında soruşturma başlattı.

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