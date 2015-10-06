Ekrem Dumanlı'nın ardından Zaman gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmenliği Abdülhamit Bilici oldu

Zaman gazetesi yönetimi, 14 yıldır genel yayın yönetmenliği görevini sürdüren Ekrem Dumanlı'nın istifasının ardından, Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici'nin bu göreve getirildiğini açıkladı. İstifanın ardından bir açıklama yapan Zaman gazetesi yönetimi, Dumanlı'nın köşe yazılarına devam edeceğini belirtti.

Zaman gazetesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Malum olduğu üzere Ekrem Dumanlı, Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmiştir. Sayın Dumanlı'ya 14 yıllık emeğinden dolayı teşekkür ederiz. Okurlarımızla da paylaşmak isteriz ki, Dumanlı yazılarına gazetemizde devam edecektir.

Ekrem Dumanlı'dan boşalan Genel Yayın Yönetmenliği görevine Sayın Abdülhamit Bilici getirilmiştir. Kendisi kurumumuzda çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevi de layıkıyla yapacağına kuşku yoktur. Kendisine başarılar dileriz."

Abdülhamit Bilici kimdir?

İlkokula İstanbul’da başlayıp lise eğitimini Erzurum’da tamamlayan Bilici, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki yüksek lisans eğitimini “Türkmenistan’ın Enerji Yapısı ve Doğalgaz” başlıklı master tezi ile tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki Doktora çalışması halen devam etmektedir. Bilici, Fatih Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde de İşletme Yüksek Lisansı (MBA) yapmıştır.

Zaman Gazetesi’nde muhabir olarak iş hayatına başlayan Bilici, 1995-1997 yılları arasında Aksiyon Dergisi Editörü, 1998-2001 arsında Zaman Gazetesi Dış Haberler Editörü, 2002-2008 arasında Zaman Gazetesi Genel Yayın Editörü olarak çalışmıştır. Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü olarak görev yapan Bilici, ayrıca Zaman Ve Today’s Zaman gazetelerinin köşe yazarıdır. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin dış politikası ve dünya siyasetinde Türkiye’yi ilgilendiren önemli gelişmeler hakkında yazılar kaleme alan Bilici, ulusal ve uluslararası televizyonların bu konularla ilgili tartışma programlarına da yer yer konuk olmaktadır.