Ekrem Dumanlı, 14 yıl sonra Zaman Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı istifa etti. İstifasının nedeni olarak son dönemde artan baskıları gerekçe gösteren Dumanlı açıklamasında "Son dönemde basına ve şahsıma uygulanan hukuksuz baskılar nedeniyle Genel Yayın Yönetmenliği görevimi yapamadığımı görüyorum" ifadelerini kullandı.

22 Aralık 2014'te Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen medya organlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında, gözaltına alınan Ekrem Dumanlı yaklaşık 80 saat sonra ifade verebilmiş, ardından savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca ise tutuklanmıştı.

Dumanlı'nın açıklaması şöyle:

"Son dönemde basına ve şahsıma uygulanan hukuksuz baskılar nedeniyle Genel Yayın Yönetmenliği görevimi yapamadığımı görüyorum.

2001'den beri hizmet vermeye gayret ettiğim Zaman Gazetesi'ne yeterince ve verimli şekilde katkı sağlayamadığımı, sağlığımın da artık buna el vermediğini düşünüyorum. Bu nedenle elimden geldiğince ve samimiyetle sürdürmeye gayret ettiğim genel yayın yönetmenliği görevimden istifa ediyorum.

Özgür düşüncenin kalesi olan gazeteme ve bu gazetede görev yapan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Onca sene içerisinde verdikleri eşsiz destekten dolayı okurlarımıza minnettarlığımı arz ederim.

Kamuoyuna saygılarımla..."

Ekrem Dumanlı kimdir?

1964 Yozgat doğumlu Ekrem Dumanlı Lise 1′e kadar Yozgat’ta okudu. 16 yaşına girdiği yıl 12 Eylül'ün ertesi günü "ülkücü eylemcileri eğitmek" iddiasıyla tutuklanmış, yargılanmasına kadar geçen 1 yıllık sürede cezaevinde yattı, yargılanmasının ardından tahliye edildi, daha sonra da beraat etti. Beraatinin ardından Yozgat'ta kalırsa tekrar gözaltına alınacağından endişe ederek Ankara'ya taşındı ve liseyi burada tamamladı.

Dumanlı, 2006'da Ayşe Arman'a verdiği bir röportajında 12 Eylül döneminde herhangi bir silahlı eyleme katılmadığını, arkadaşlarına okuduğu kitapları anlattığını ve gözaltında kaldığı esnada işkence gördüğünü söyledi.

Ekrem Dumanlı, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Ekrem Dumanlı 1993 yılında Zaman Gazetesi Kültür Sanat Servisi’nde muhabir olarak çalışmaya başladı. Daha sonra sırasıyla Kültür Sanat Servisi Editörlüğü ve Genel Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu, 1997 yılında medya üzerinde çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gitti.

Ekrem Dumanlı Boston’da Emerson College’ta yüksek lisansını tamamlamasının ardından Ağustos 2001′de Türkiye’ye dönerek Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlendi.

22 Aralık 2014'te Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen medya organlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında, gözaltına alınan Dumanlı yaklaşık 80 saat ifade vermek için bekletildi, ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından serbest bırakıldı.

Yayımlanmış birçok eseri bulunan Dumanlı’nın “Son Duruşma” adlı tiyatro eseri halen İstanbul Dünya Sahnesi oyuncuları tarafından sahnelenmektedir.

Medya Derneği Başkan Yardımcısı ve WAN (World Association of Newspapers) üyesi olan Ekrem Dumanlı, ayrıca BJK kongre üyesidir. Ekrem Dumanlı, İngilizce bilmektedir. Evli, iki kız, bir erkek çocuk babasıdır.