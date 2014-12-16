Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca sağlık kontrolünden geçirildi

14 Aralık Operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, sabah saat 06.30 sıralarında çevik kuvvet otobüsüyle Eyüp Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Ekrem Dumanlı hastane girişinde 2 kez "Demokrasiden geriye dönüş yok" diyerek kameralara el salladı.

Otobüsle getirildi, otomobille götürüldü

Sağlık kontrolünün ardından da Dumanlı ve Karaca, sivil bir polis aracına bindirilip tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ekrem Dumanlı hastane çıkışında da basın mensuplarına el sallayarak "Allah’a emanet olun" dedi.