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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ekrem Dumanlı için yakalama kararı

Zaman gazetesinin yayınladığı "Sükutun çığlığı" isimli reklam videosu, soruşturma dosyasına delil olarak konuldu

03 Ağustos 2016 20:07

Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında darbe suçundan yakalama kararı çıkarıldı

15 Temmuz darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce Zaman gazetesinin yayınladığı "Sükutun Çığlığı" adlı reklam videosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe soruşturması dosyasına delil olarak konuldu.

Gazetenin o dönem genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında, darbe suçundan yakalama kararı çıkarıldı.


 

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