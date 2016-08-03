Ekrem Dumanlı için yakalama kararı

Zaman gazetesinin yayınladığı "Sükutun çığlığı" isimli reklam videosu, soruşturma dosyasına delil olarak konuldu
03 Ağustos 2016 20:07
Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında darbe suçundan yakalama kararı çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce Zaman gazetesinin yayınladığı "Sükutun Çığlığı" adlı reklam videosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe soruşturması dosyasına delil olarak konuldu.
Gazetenin o dönem genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında, darbe suçundan yakalama kararı çıkarıldı.