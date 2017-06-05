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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ekrem Dumanlı: Ahmet Turan Alkan'ları, Atilla Taş'ları, Şahin Alpay'ları, Ali Bulaç'ları bırakacaksanız, hemen İstanbul'a ineyim

Dumanı hakkında yakalama kararı bulunuyordu

05 Haziran 2017 01:12

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan, kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, aynı dosya kapsamında tutuklanan bazı yazarlar bırakılacaksa "hemen İstanbul'a döneceğini" açıkladı.

Halen yurt dışında bulunan Dumanlı, yayınladığı bir videoda şunları söyledi:

"Hodri meydan, ben geldiğimde Ahmet Turan Alkan'ları, Atilla Taş'ları, Şahin Alpay'ları, Mustafa Ünal'ları, Ali Bulaç'ları bu güzel insanları bırakacaksanız söz hemen dünyanın herhangi bir havaalanından ilk fırsatta binip İstanbul'a ineyim."

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