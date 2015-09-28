Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, "12 Eylül'de hâkimler diktaya rağmen yüzlerce karar alabildi; şimdi yargı o dönemin gerisine düştü" dedi. Dumanlı, "Her şeye rağmen unutmamak gerekiyor ki, bu ülke bir gün mutlaka normalize olacak, hukuk geri dönecek" ifadesini kullandı.

Dumanlı'nın Zaman'da "Bayramı da zehir ettiniz ya!" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2015) yazısında "Yargı, 12 Eylül'ün de gerisine düştü" ara başlığıyla verilen bölüm şöyle:

12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili bir manzara gözümün önünden hiç gitmez. Müsaadenizle özetleyeyim o tabloyu: Kışlada onlarca insan tutuluyor ve gece boyunca işkence yapılıyordu. Yanılmıyorsam 12. gün, Güven Yüzbaşı diye bir yetkili kışlaya geldi. İşkenceye maruz kalan gençlerin halini görünce gözleri yaşardı. Yanındaki askere dönerek, “O Hüseyin (Üsteğmen) bir daha buradan birini gece sorgularsa hepinizin askerliğini yakarım.” dedi. Bir üstüne de bilgi verdi. Ya sonra?

Pek çok insana “serbestsiniz” dediler, gönderdiler. Geride kalanlar endişe ile bekleşmekteydi. Sonra onlara bir haber iletildi ve dendi ki “adliyeye sevk edildiniz”. İşte o anı asla unutamam… İnsanlar sevinçle birbirine sarıldı. Öyle ya; mahkemeye çıkacak, savcılara ifade verecek, savunma haklarını kullanacak, hâkimlerden adalet talep edeceklerdi. Sevinç vardı; adliyeye sevk edilmenin sevinci…

Vakıa o dönemde de çok haksız kararlar verildi, gencecik çocuklar (sağcı/solcu) ölüme yollandı, hapislerde çürütüldü. Ama yine de hakimlere, savcılara, belli bir oranda güven vardı. Nitekim hakimler ceberut diktanın hoşuna gitmeyen yüzlerce karara imza attı. Hiçbiri de kararından dolayı tutuklanmadı, hapislerde süründürülmedi…

Peki şimdi?

“Taşları döşeyeceğiz” diye kurulan mahkemeler ‘cadı avı'nın bir parçası haline gelmiş gibi görünüyor. Ve her hadise yargıya duyulan güveni temelden çatırdatıyor. ‘Yukardan gelen talimat'la insanların gözaltına alındığı ve tutuklandığına dair fotoğraf, her yeni hadiseyle biraz daha netleşti. Son olarak Gültekin Avcı'nın tutuklanma serencamesi ve o minvalde ortaya konan hukuksuzluk, hukuk tarihimizde önemli bir yer tutacak. Yedi makaleden terör örgütü çıkarmayı başaranlar, evrensel hukuku da anayasamızı da askıya almaktadır. Dokuz ayda anca yazılan Tahşiye iddianamesi tam bir felaket. Tarihi bir fiyasko. İddialar mesnetsiz, suçlamalar absürt. Hal böyle olunca sormadan edemiyorsunuz: Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca başta olmak üzere insanlar niçin 9 aydır tutuklu? Bir dizi senaryosundan bu kadar zoraki yorumlar yapılması ve bunun iddianame diye sunulması gerçekten düşündürücü. Gözaltı, tutuklama, hapse atma işlemi kanunlara göre mi yapılıyor, yoksa birilerinin keyfi talepleri yargıya dayatmaya mı dönüşmüş?

12 Eylül'de adliyeye sevk edildiği için sevinen insanlar, kör-topal işleyen bir adalet mekanizmasının varlığına inanıyordu. Bugün o karanlık darbe döneminin bile gerisine düşüldü. Ve yazık oldu Türkiye'ye. Her şeye rağmen unutmamak gerekiyor ki, bu ülke bir gün mutlaka normalize olacak, hukuk geri dönecek…