-Ekrem Bora'nın sağlık durumu BODRUM (A.A) - 19.08.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan sinema sanatçısı Ekrem Bora'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Bora'nın tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ragıp Çam, sanatçının sağlık durumu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ekrem Bora'nın hastaneye dün saat 16.00 sıralarında getirildiğini belirten Prof. Dr. Çam, yapılan muayenede hastada kalp krizi ve zatürreye bağlı olarak akciğer ödemi geliştiği ve bu nedenle nefes darlığı oluştuğunun anlaşıldığını söyledi. Bora'nın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğünü ifade eden Çam, ''Sabah durumunu değerlendirdiğimizde fonksiyonları normal düzeydeydi. Çok iyi görünüyordu ama ilaç tedavisi devam ediyor. Onun için yoğun bakımda tutuyoruz. Muhtemelen bu akşam yoğun bakımdan servisteki bir odaya nakledeceğiz'' dedi. Tatil için Bodrum'da bulunan ''Yeşilçam''ın ünlü isimlerinden Ekrem Bora, rahatsızlanmış ve özel bir hastaneye kaldırılmıştı.