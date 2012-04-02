T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ekrem Bora'nın ilginç vasiyeti

Yeşilçam'ın çınarı Ekrem Bora, 30 Mart’ta yattığı Kadıköy’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti

02 Nisan 2012 21:13

 

Hayatını kaybeden Ekrem Bora'nın ilginç bir vasiyeti ortaya çıktı. Daha önce ailesine , öldükten sonra morgda bekletilmek istemediğini belirten ünlü oyuncunun vasiyeti yerine getirildi. Bora'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı yarına kadar Kadıköy Belediyesi'nde bekletiliyor.
 
Yeşilçam'ın çınarı Ekrem Bora, 30 Mart’ta yattığı Kadıköy’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 78 yaşındaki usta oyuncuya “akciğer ödemi” teşhisi konduğu, yoğun bakımda tedavi altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 13.45’te öldüğü belirtildi. Mart ayının başında kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Ekrem Bora, geçen yıl da enfarktüs geçirip zatürre olmuştu.

ETİKETLER

ekrem bora

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24