Ekrem Bora'nın ilginç vasiyeti

Hayatını kaybeden Ekrem Bora'nın ilginç bir vasiyeti ortaya çıktı. Daha önce ailesine , öldükten sonra morgda bekletilmek istemediğini belirten ünlü oyuncunun vasiyeti yerine getirildi. Bora'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı yarına kadar Kadıköy Belediyesi'nde bekletiliyor.

Yeşilçam'ın çınarı Ekrem Bora, 30 Mart’ta yattığı Kadıköy’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, 78 yaşındaki usta oyuncuya “akciğer ödemi” teşhisi konduğu, yoğun bakımda tedavi altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 13.45’te öldüğü belirtildi. Mart ayının başında kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Ekrem Bora, geçen yıl da enfarktüs geçirip zatürre olmuştu.