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Yaşam

Ekrem Bora hastaneye kaldırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi’nde tatil yapan ünlü sinema sanatçısı 77 yaşındaki Ekrem Bora akşam saatlerinde yemek yediği restoranda fenalaşarak ambulans ile hastaneye kaldır

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Muğla’nın Bodrum ilçesi’nde tatil yapan ünlü sinema sanatçısı 77 yaşındaki Ekrem Bora akşam saatlerinde yemek yediği restoranda fenalaşarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Ekrem Bora, Gündoğan Beldesi'ndeki Gandim Restoran'da eşi Gül Bora, torunu Ceylan Bora, kızı Yasemin Bora Uyçurmen ile birlikte yemek yerken aniden fenalaştı. Eşi ve yakınlarının çağırdığı ambulansla Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Bora'nın mide spazmı geçirdiği ve kalp rahatsızlığına bağlı olarak tetkiklerinin yapılmaya başlandığı öğrenildi.


Hastane bahçesinde torunu ve kızı ile Ekrem Bora'nın tedavisini bekleyen Gül Bora yaptığı açıklamada, 'Çok büyütülecek bir olay değil, akşam saatlerinde aç karnına çok soğuk bir bira içmiş ardından mide spazmı geçirerek fenalaştı. Şu anda sağlık durumu iyi. Bugün (Cuma) sabah odasında sizlere gerekli açıklamayı kendisi yapar, merak edilecek bir durum yok. Biz bu tür hastalığından çok, sanatından bahsedilmesini isteriz'dedi.


Bora'nın iki gün daha hastanede müşahede altında tutulacağı belirtildi.



Ekrem Bora kimdir?


Gerçek adı Ekrem Şerif Uçak'tır. 1934'te Ankara'da doğdu. Ortaokuldan mezun olduktan sonra Sultanahmet Devlet Basımevi Kursu'nu bitirerek, mürettip ve mücellit diploması aldı. Bir süre bu meslekte çalıştı. 1953'te Sezai Solelli'nin aracılığı ile Yıldız Dergisi'nin açtığı sinema artist yarışmasına katılıp birinci oldu. Fakat film çevirmeden vatani görevini yapmaya gitti. 1955'te ilk filmi olan 'Alın Yazısı'nı çevirdi. İki filmde daha oynadıktan sonra, sinemaya iki yıl ara verdi. Sonra tekrar sinemaya dönerek erkek oyuncular arasında başa oynadı. Bora, 1966'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'en başarılı erkek oyuncu' ödülünü kazandı. Ayrıca çeşitli basın organlarınca yılın sanatçısı seçildi.


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