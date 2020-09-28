Ekranlara veda eden Fatih Portakal YouTube kanalı açtı

FOX TV'den istifa ederek ayrılan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla YouTube kanalı açtığını açıkladı.

Portakal, istifasının ardından İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğine yerleşmişti.

Son olarak Youtube kanalını etkin olarak kullanmaya başlayan Portakal, son videosunu "Denizle Şaka Olmaz" başlığıyla paylaştı. Portakal şunları söyledi:

"Türkiye'nin en etkili olacağını düşündüğüm Youtube kanalından merhaba. Seyirdeyiz."