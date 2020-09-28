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Medya

Ekranlara veda eden Fatih Portakal YouTube kanalı açtı

"Türkiye'nin en etkili olacağını düşündüğüm YouTube kanalından merhaba"

28 Eylül 2020 23:31

FOX TV'den istifa ederek ayrılan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla YouTube kanalı açtığını açıkladı.

Portakal, istifasının ardından İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğine yerleşmişti.

Son olarak Youtube kanalını etkin olarak kullanmaya başlayan Portakal, son videosunu "Denizle Şaka Olmaz" başlığıyla paylaştı. Portakal şunları söyledi: 

"Türkiye'nin en etkili olacağını düşündüğüm Youtube kanalından merhaba. Seyirdeyiz."

Portakal yayınladığı videoda yelkenli teknede nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

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