Ekranlara geri mi dönüyor?

Bu sezon Star televizyonu ile anlaşma sağlayamayan ve İzdivaç programını Zuhal Topalın sunmasından sonra ekranlarda görünmeyen Esra Erol, Derya Baykalın Show TVdeki programına konuk oldu.



Bugüne kadar evlendirdiği insanları aradığını ve evliliklerinin nasıl gittiğini sorduğunu ifade eden Esra Erol, "Tabi ki her evlilikte, kim evlenirse evlensin, bir süre sonra kişilerde problemler çıktığı zaman ayrılıklar olabiliyor. Başetmeyi bilemiyorlar" diye konuşan Esra Erol, kendisinin de evlilik hayali kurduğunu ve yapıp yapamayacağını yaşadığı süre içerisinde göreceğini anlattı.





Esra Erol, yeni bir program hazırlığında olduğunun da sinyallerini verdi. Erol, Derya Baykalın "Bir beni evlendirmedi, bütün Türkiyeyi evlendirdi. Bak yeni programında beni evlendirme, yani..." şeklindeki sözlerine "Söz" yanıtını verdi.



