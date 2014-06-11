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Yaşam
Deutsche Welle

Ekranda alkol görüntüsü kalmayacak

Türkiye’de alkollü içkilerin satış, pazarlama ve reklamına ilişkin düzenlemeyle getirilen alkol yasası 12 Haziran’da yürürlüğe giriyor.

11 Haziran 2014 17:16


Türkiye'de geçen yıl haziran ayında başlayan ve 22:00-06:00 saatleri arasında alkol satışını yasaklayan düzenleme, alkol reklamlarının yasaklanması ve tabela düzenlemesiyle daha kapsamlı bir biçimde uygulanmaya başlıyor.

Yasayla birlikte televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemeyecek. Bu ürünlerin kullanılmasını, satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamayacak.

İş yerlerinin içinde veya dışında reklam ve tanıtım içeren her türlü tabela kaldırılacak. Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine ürünlerin zararlarını belirten Türkçe uyarı yazıları veya mesajlar konulacak. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satılamayacak. Bu hükümlere uymayanlara ise 5 bin liradan 200 bin liraya kadar ağır cezalar verilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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