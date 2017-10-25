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Spor

Ekpe Udoh bloklarına NBA'de devam ediyor!

"O, kim olduğunu iyi bilen biri, sahada yapamadığı ve iyi yaptığı şeyleri çok iyi biliyor ve ona göre oynuyor"

25 Ekim 2017 14:16

Fenerbahçe Doğuş'un EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde aldığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan ve yaz transfer döneminde NBA ekiplerinden Utah Jazz'e transfer olan Ekpe Udoh, 4 maçta 61 dakika süre almasına karşın 11 blokluk performansıyla dikkati çekti.

Performansıyla Utah ekibinin koçu Quin Snyder'ın da beğenisini kazanan 30 yaşındaki ABD'li pivot, NBA'de bu sezon maç başına ortalama 14.7 dakika almasına karşın 2.8 blok ortalaması yakaladı.

Eurosport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Doğuş'ta geçirdiği 2 sezonun ardından Utah Jazz ile NBA'e geri dönen Ekpe Udoh savunma performansıyla beğeni topluyor.

2 yıllık Avrupa serüvenindeki performansıyla kıtanın en iyi savunmacıları arasında gösterilen ve NBA ekiplerinin dikkatini çekerek basketbolun bir numaralı sahnesine dönen Ekpe Udoh'un Utah Jazz günleri güzel başladı.

16 dakikada 4 blok!

4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Doğu ekibinin yıldız pivotu Rudy Gobert'in arkasında rotasyonu tamamlayan deneyimli oyuncu, maç başına 14.7 dakika süre almasına rağmen takıma katkısıyla basketbolseverlerin dikkatini çekiyor.

Dün gece Utah Jazz'in Los Angeles Clippers'a 102-84 yenildiği karşılaşmada 16 dakika parkede kalan Udoh, 1 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 4 blokluk performansıyla takımın savunma dozajını artıran isim oldu.

61 dakikada 55 sayı fark 

Geride kalan 4 maçta 61 dakika süre alan 30 yaşındaki pivot, boyalı alanı rakiplere kapatan oyunuyla söz konusu sürede Jazz'in 55 sayı fark yaratmasında önemli rol aldı. Aldığı kısıtlı süreye rağmen bugüne kadar 11 blok yapan ve maç başına 2.8'lik blok ortalamasıyla ligde üçüncü sırada yer alan Ekpe Udoh'un koçu Quin Snyder da gidişattan memnun.

''Sahada iyi yapamadığı ve iyi yaptığı
şeyleri çok iyi biliyor ve ona göre oynuyor'' 

''O kim olduğunu iyi bilen biri. Bunu Udoh'u övmek için söylüyorum. O sahada iyi yapamadığı ve iyi yaptığı şeyleri çok iyi biliyor ve ona göre oynuyor. Savunmada yetenekli, hücumda zeki bir oyuncu'' sözleriyle Udoh'un ilk 4 maçtaki performansını öven Snyder, oyuncusunun takım içindeki rolüne çabuk alıştığını dile getirdi.

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