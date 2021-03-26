Ekotürk TV Haber Koordinatörü Ali Çağatay: Vakıfbank'ta Hamza Yerlikaya’nın yönetim kurulu üyeliği sonlandırıldı

Ekotürk TV Haber Koordinatörü Ali Çağatay, kamu bankalarında büyük revizyon olduğunun altını çizerek, yönetim kurulu üyeliği tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın görevinin sonlandırıldığını belirtti.

Çağatay gelişmeleri Twitter hesabından şöyle paylaştı:

"Kamu Bankalarında büyük revizyon(1) Vakıfbank: Abdulkadir Aksu’nun yönetim kurulu başkanlığı sonlandırıldı. Yeni YKB Mustafa Saydam oldu. Hamza Yerlikaya’nın yönetim kurulu üyeliği sonlandırıldı. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih’in göreve devamı kararlaştırıldı.

Kamu Bankalarında büyük revizyon(2) Halkbank: Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Kerem Alkin’in üyeliği sonlandırıldı. Genel Müdür Osman Arslan yerinde kaldı. Kamu Bankalarında büyük revizyon

(3) Ziraat Bankası: Genel Müdür Hüseyin Aydın görevden alındı. Genel Müdürlük görevine Alparslan Çakar; yönetim kurulu başkanlığına da Burhanettin Tanyeri getirildi."

Ne olmuştu?

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na eski milli güreşçi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın atanması liyakat tartışmalarını beraberinde getirmiş, sahte lise diplomasıyla üniversiteye kayıt yaptırmaktan yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Yerlikaya'nın bu atama ile birlikte 3 maaş alacak olması da tepki çekmişti.