''Ekonomiyi zayıflatma" davasında 5 sanığın dosyası ayrıldı

Bloomberg’te 2018’de yayınlanan ‘ekonomik kriz ve döviz’ konulu haber nedeniyle aralarında gazetecilerin de bulunduğu 38 kişinin ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla yargılandığı davada, savunması alınamayan 5 sanığın dosyası ayrıldı. Mahkeme, mütalaa hazırlanması için dosyayı savcıya göndererek davayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.

Bloomberg’te 10 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan ‘ekonomik kriz ve döviz’ konulu haberi hazırlayan muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile söz konusu haberi sosyal medya hesaplarından yorumlayan gazeteciler Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ, Orhan Kalkan ve Mustafa Sönmez ile oyuncu Orhan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 38 kişi hakkında, ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet etmek’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 8’inci duruşması bugün yapıldı.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 22 Ocak tarihinden beri tutuklu olduğu için katılmadığı duruşmaya, tutuksuz sanıklar Orhan Kalkan, Mehmet Selçuk Çimşir ve Vedat Gürdal ile sanıkların avukatları geldi. Duruşmaya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) avukatları da katıldı.

Duruşmada söz alan BDDK ve SPK avukatları, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Vedat Gürdal ise "Yazdıklarım, hükümetin ekonomi politikalarına karşı eleştirimdir. Maddi veya manevi çıkarım yoktur. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Orhan Kalkan da "Herhangi bir maddi çıkarım yoktur. On binlerce dolar bozdurup vatanpervermiş gibi davrananların çıkarı vardır. Benim eleştirim de bu yöndeydi" diye kendisini savundu.

Mehmet Selçuk Çimşir ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Gazeteciler Kerim Karakaya ile Fercan Yalınkılıç’ın avukatı Köksal Bayraktar, mahkemede şöyle savunma yaptı:

"Bilirkişi raporlarına katılıyoruz. Bu iki raporda da Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık olmadığı belirlendi. Burada banka mağduriyeti yoktur. Söz konusu yazıda hiçbir bankanın adı, adresi, fotoğrafı yok. BDDK Kanunu'na muhalefet yoktur. Yabancı paranın korunduğu kanun, Sermaye Piyasası Kanunu değildir. Müvekkillerim gazetecidir. O gece yaşanan olayı kamuoyuna objektif bir şekilde haber verme amacındaydılar. Her iki müvekkilim hakkında da banka incelemesi yapılmış, hesaplarında herhangi bir artış meydana gelmemiştir. Bilirkişilerce belirlenmiştir müvekkillerin beraatını talep ederiz."

Diğer sanıkların avukatları da mahkemede yaptıkları savunmalarda, müvekkillerinin maddi çıkar gözetmediklerini, bu nedenle üzerlerine atılı suçlamanın maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti. Sanık avukatları, ayrıca henüz yakalanamayan ve savunması alınamayan 5 sanık olması sebebiyle dosyanın sürüncemeye düştüğünü söyleyerek bu sanıklar yönünden dosyanın ayırılması talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, savunması alınamayan sanıklar yönünden dosyanın ayırılması hususunu mahkemeye bırakarak, mütalaa için dava dosyasının kendisine gönderilmesini istedi. Mahkeme, hakkında yakalama kararı bulunan 5 sanığın dosyasını ayırarak, mütalaasını sunması için dava dosyasını Cumhuriyet savcısına gönderdi. Dava, 27 Nisan 2022 tarihine ertelendi. (ANKA)