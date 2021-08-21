Ekonomistler uyardı: Kredi genişlemesine bağlı büyüme, ekonomide yeni bir türbülans yaratabilir

Ekonomistler, yükselen enflasyona rağmen iktidarın ekonomik büyüme yönündeki ısrarının ekonomide yeni bir türbülans yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyümenin devamı için faiz indiriminde ısrarcı olması ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni mekanizmaları başlatacaklarını açıklaması, yeniden kredi genişlemesine bağlı bir büyüme planının devreye alınmış olabileceğini gösteriyor.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Londra merkezli BlueBay Asset Management stratejisti Timothy Ash, hükümetin KGF ve düşük faizli kredi genişlemesi ile sağlanan büyüme modelini, “Geçen sefer gözyaşlarıyla sona erdi, bu kez de sonucunun farklı olacağından emin değilim” sözleri ile eleştirdi.

Ash, gönderdiği bilgi notunda, daha fazla kredinin, daha fazla ithalat talebi anlamına geldiğini bunun da daha geniş cari açık anlamına geleceğini vurgulayarak, “Bu da daha fazla döviz talebi, daha zayıf para birimi, daha fazla enflasyon anlamına gelir” dedi. Ash, “Erdoğan anketlerde geride kaldı, bu yüzden kredi musluklarını tekrar açın” yorumunu yaptı.

"Toplumun refahını düşürüyor"

İktidarın ekonomiyi canlandırmak için ilk sarıldığı silahın kredi genişlemesi olduğunu, sonuçlarının ise maliyetli olduğunu belirten ekonomist Emrah Lafçı ise “İktidarın büyüme fetişizmi ekonominin kalıcı istikrarını ve refahını sekteye uğratıyor. Seçim dönemlerinde kredilerde görülen genişleme sonuçta toplumun refahını düşürüyor” dedi.

"Yeniden finansal şoklar yaşanır"

Son bir yıldır iktidarın kredi genişlemesine gitmediğini, yani kredileri tetikleyerek zoraki büyüme modeli uygulamadığını söyleyen Ekonomist Dr. Murat Kubilay ise, “Muhtemelen bunun yaratacağı döviz kuru atağının farkındalar. Kısacası, bu uygulama ile dış denge ve istihdamda sınırlı ilerleme sağlanabilir, fakat önceki kredi genişlemelerine benzer agresif bir denemeye dönüştürülürse yeniden finansal şoklar yaşanır” dedi.