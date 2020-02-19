Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz indirimi kararının ardından ekonomistler değerlendirmelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Merkez Bankasının faizi düşürerek enflasyonu düşürme yaklaşımı aynen devam ediyor. Oysa 'faizi düşürmekle enflasyon düşmez.' Bunu defalarca yaşayarak görmüş olsak da ya bu sefer tutarsa' diyerek tekrar tekrar denemeye devam ediyoruz.” görüşünü savundu.

Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aynı filmi tekrar tekrar seyretmek. 1) Başla 2) Faizi emirle indir 3) Piyasaları çoştur, 4) Cari açığı patlat, 5) Enflasyonu durdurmak, sermaye çekmek, için emirle inen faizi yine fırlat. 6) Başa Dön. 1994'den beri TEKRAR tuşunda takılı kaldık. Kimse de demiyor bu yol yol değil.” ifadelerini kullandı.

İktisatçı Yalçın Karatepe, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun ‘Kredi büyümesi ve kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyona etkileri yakından takip edilmektedir’ açıklamasını alıntılayarak “Böyle endişesi varsa faizleri indirmemesi gerekmez mi?” paylaşımını yaptı.

Ümit Akçay, faiz indirimi kararını alıntılayarak, “Bugün ne kadar dolar satılır acaba?” diye sordu.

Emre Alkin, “Merkez Bankası en az 25 en fazla 50 baz puan indirim yapar demiştim. Yapmasa daha iyi olurdu. Kritik eşikteyiz artık. Enflasyonu çok yakından takip edeceğiz.” düşüncelerini dile getirdi.

Ekonomist Mustafa Sönmez, "Faizi 50 baz puan indirmiş Merkez. Kof bir kabadayılık! Fena halde stres biriktiriyorlar. 2018 patlamasının enkazı ortada dururken eldeki son barutla işleri düzeltiyormuş görüntüsü verip akıllarınca kuyruğu dik gösterme sevdasındalar. Kime bu caka? Bakın, cuma Fitch ne diyecek." görüşünü belirtti.

Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, "Merkez Bankası çalışanları ile kamu memurlarının yok farkı… Sonuçta telefon çalıyor, emir geliyor, faiz düşürüyor! Sahi bu kadar memur toplanıp saatlerce aralarında ne konuşuyor? Eh, yıllar içerisinde Saray'ı da tanıdığımıza göre; faiz indiriminde sürpriz yok" dedi.