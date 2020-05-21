Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Faiz oranlarında nisan ayında 100 baz puan, son sekiz toplantısında ise 1525 baz puan indirim yapan Merkez Bankası, 50 baz puanlık bir indirim daha gerçekleştirerek politika faizini yüzde 8,25'e çekti. Peki ekonomistlerin faiz kararına tepkisi ne oldu?

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Ekonomist Hayri Tüfekçioğlu, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından şu paylaşımda bulundu.

“TCMB Covid-19 kaynaklı Talep şoku, kurulamayan Swap hattı ve İktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ekonomi ve kur üzerinde yarattığı baskı yerine, güdümüne girdiği çevreleri rahatlatmak için, min. sabit tutması gereken Faizi 50 bp indirerek % 8,25 seviyesine çekti.”

Ekonomist Timothy Ash de, sosyal medya hesabında faiz kararı için şu değerlendirmede bulundu:

"TCMB politika faiz oranlarını sadece 50 baz puan düşürüyor. Sanırım bazı insanlar daha fazlasını bekliyordu. Sanırım lira hâlâ tam anlamıyla düzlüğe çıkmadı ve swap cephesinde hâlâ kesin bir haber yok."

Ekonomist Emre Alkin de, faiz kararının kendisini şaşırtmadığını ifade ederek, bloğunda yayımlandığı yazısına işaret etti.

İktisatçı Mustafa Sönmez ise Merkez Bankası’nın kararı sonrasında Türkiye ekonomisine ilişkin, “Ne işe yarayacak? Herkes kredi kullanmak için kuyrukta sanki. Tüketici bu faizle konut, otomobil kredisi, ihtiyaç kredisi mi kullanacak, firmalar krediye mi koşacak? Çıkamayan candan umut kesilmiyor işte. Ezber, aynı ezber” eleştirisinde bulundu.

Merkez Bankası’nın kararını açıklamasından önce beklentisini, “Benim faiz indirim beklentim 100 bp. Bunun ekonomik nedenler kadar davranışsal bir tepkiyle de olacağını düşünüyorum. Psikolojik olarak % 8 altında bir faiz isteniyor olabilir” diyerek açıklayan ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova, açıklama sonrasında şöyle yazdı:

“TCMB temkinli durarak 50 Bp faiz indirimi gerçekleştirdi. Piyasa beklentileri ile birebir aynı hareket etti. Yeni faiz oranı % 8,25”

Ekonomist Banu Kıvcı Tokatlı da, “TCMB'den faiz indirim boyutunda indirim: 100bp'den 50bp'ye. Enflasyonun 2H'de belirgin düşmeye başlaması öncesi yüksek kalacağına dair öngörü ana etken gibi. Önceki faiz notunda yıl sonu tahmininde aşağı yönlü risklere dikkat çekerken, şimdi tahminle uyumlu görünüm öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İktisatçı Rafet Gürkaynak, faiz kararına ilişkin olarak, “MB'nin web sayfasındaki enflasyon grafiğinde enflasyon hedefi olan %5 grafiğin eksenine girememiş. Neyse ki para politikasında temkinli duruşlu negatif reel faiz var” yorumunu getirdi.