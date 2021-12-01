Ekonomistler, kura müdahaleyi değerlendirdi: Böyle devam ederse bu çıkışlar çare olmayacak

Merkez Bankası'nın döviz satarak piyasaya doğrudan müdahale etmesini ve kurdaki dalgalanmayı değerlendiren ekonomistler, "Saçma politikayla doğru hamlenin bir anlamı yok" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklama yaptığı dakikalarda dolar kuru ciddi sevilerde indi. Bu seviyeden alış yapmak isteyen yurttaşlar ise bankalara ulaşamadı, döviz büroları da satış yapmadı. Gelişmeleri ekonomistler Cüneyt Akman, Uğur Gürses ve Oğuz Demir ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın hamlesine ilişkin şunları söyledi:

Cüneyt Akman: "Şu anda döviz kurunu bir süre serbest bıraktılar. Merkez Bankası, her ne kadar borçla da olsa rezerv biriktirmeye çalışıyor. Sorun şu; müdahale ve zamanı da doğru ama kötü bir politika var. Yani yükselmeyi engelleyecek bir rezerv yok. Yanlış para politikası Türk lirasından kaçışa neden oluyor. Merkez Bankası’nın hamlesi doğru ama politika böyle devam ederse bu çıkışlar çare olmayacak. Saçma politikayla doğru hamlenin bir anlamı yok.”

Uğur Gürses: “Uygulanan para politikası yanlış. Para politikanız yanlışsa döviz satarak TL’yi koruyamazsınız. Kuru düşürdüğünüzde halk gider döviz alır. Türk lirasının faizi yanlış yerde.”

Oğuz Demir: “Merkez Bankası döviz sattıysa bankalara sattı. Ancak dünyanın hiçbir yerinde rezerv satışı kalıcı olarak ateşi söndürmez. Sadece zaman kazandırır. Bu zaman ne için gereklidir diye bakarsak, alınacak kararlar için bu gereklidir. Baskıcı politika devredeyken anlık düşüşler kalıcı olmaz. Bu arada Merkez Bankası ne kadar döviz sattı, gerçekten sattı mı, bunları şu an bilmiyoruz. Bundan sonra, spekülatif, sert, oynak piyasa şartları oluştuğu için küçük yatırımcıların dikkatli olması lazım.” (ANKA)

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