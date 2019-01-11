Ekonomistler cari dengenin 4. ayda da fazla vermesini nasıl yorumladı?

T24

Ödemeler dengesi, art arda dördüncü ayda fazla vermeye devam ederek kasımda 986 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı ise 33.9 milyar dolara geriledi.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Cem Başlevent, bu verilerle birlikte yıllık cari açığın Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) 36 milyar doların altında kalacağı tahmininde bulunurken; Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash de açıklanan rakamları ‘mükemmel’ olarak nitelendirdi.

İktisatçı Mustafa Sönmez ise ‘bardağın boş tarafına’ işaret etti. Büyümenin yerini krizle küçülmeye bırakması sebebiyle cari dengenin fazla verdiği yorumunda bulunan Sönmez, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “2017'de 38 milyar dolar sermaye girmişken, bu yıl 4.1 milyar dolar çıktı. Açıklar yaklaşık 11 milyar dolar rezerv kullanarak ve 20 milyar dolar zuladan finanse edildi” dedi.

Akademisyen Başlevent de, cari dengenin fazla vermesinin olumsuz yönüyle ilgili olarak “Ekonominin bu kadar frene basacağını, ithalatın çökeceğini kimse öngörememişti” ifadesini kullandı.

Bluebay Asset’ten Ash ise Sönmez ve Başlevent’in aksine verileri olumlu bulurken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da sıklıkla gündeme getirdiği ‘dengelenmeye’ dikkat çekerek “Bozulmadan sürüyor” yorumunu yaptı.