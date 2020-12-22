Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş: Noel sonrasında iyimser bir kapanışla piyasalar toparlanabilir

Piyasaların, İngiltere'de tespit edilen yeni Koronavirüs mutasyonu karşısında yaşadığı stresi değerlendiren ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, "Virüs mutasyonu nedeniyle ülkeler arası kapanmaların yaşanması tedirginliği sürdürüyor. Ancak yıl sonuna doğru, Noel sonrasında iyimser bir kapanışla piyasalar toparlanabilir" dedi.

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Erbaş, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, piyasaların İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu karşısında yaşadığı stresin, ABD’de görüşülen destek paketi ve Brexit’in yarattığı iyimser havaya rağmen devam ettiğini söyledi.

"İngiltere, Avrupa’da borsalarda satışa neden oldu"

Ekonomist Erbaş, İngiltere’nin yeni virüs mutasyonun tespit edilmesiyle Avrupa borsalarında satışa neden olduğu olduğu ifade etti. Dolar kurunda tedirginliğin devam ettiğini belirten Erbaş, Noel sonrasında iyimser bir kapanışla piyasaların toparlanabileceğini, “Bugün piyasada İngiltere ve Amerika’nın üçüncü çeyrek nihai büyümelerini göreceğiz. Haftaya başlarken virüsün İngiltere’de mutasyona uğramış haliyle ilgili yayılan stres hem Brexit görüşmelerinin hem Amerika’dan 900 milyar dolarlık destek paketinin iyimserliğinin önüne geçti. İngiltere, Avrupa’da borsalarda satışlara neden oldu. Altında, gümüşte ve dolar endeksinde stres kaynaklı yukarı doğru hareketler gördük. Bugün piyasa biraz daha sakin gibi, Dolar 7.65, altın 1874 dolarlarda. Bu aşının mutasyona uğramış virüse etkili mi konusunda DSÖ’den açıklama geldi ama Noel haftasının biraz daha kısa bir hafta olması ve ülkeler arası kapanmalar ile tedirginlik devam ediyor” sözleriyle anlattı.

"Noel sonrasında iyimser bir kapanışa doğru piyasalar toparlanabilir"

Erbaş açıklanan destek paketleri sebebiyle kırılım yaşanmayacağına işaret ederek, “Kur tarafında şu an için özellikle perşembe günkü Merkez Bankası toplantısından minimum 150 maksimum diyebileceğim 250 baz puan bir artış bekleyen ortamda çok stres olmadığını görüyorum. Bugün 7.60-7.70 arası kur göreceğiz gibi duruyor. Dolar endeksi 9,30 civarlarında şu anda, dünkü kadar stres olmasa da yine de bir tedirginlik devam ediyor. Altın mesela 1900 doların üstünden 1878 dolara gelmiş. Birkaç gün daha piyasa üstünde stresin devam edebileceğini düşünüyorum. Yıl sonuna doğru Noel sonrasında iyimser bir kapanışa doğru piyasalar toparlanabilir. Bu kadar destek paketinin, yoğun bir desteğin olduğu alanda kırılım yaşamayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Borsalar, düzeltmeler sonrasında hâlâ aktif bir yatırım tercihi olmaya devam edecek"

Erbaş, 2021 yılına ve mevcut duruma yönelik yatırım öngörülerini de, “2021 için kısaca borsa, TL mevduat getirisi ve sanayi emtiaları gibi düşünebilirsiniz. Sanayi emtiaları petrol olabilir, buna nazaran bakır ve demir olabilir. Yatırımcı hangi pazarda işlem yapabiliyorsa olabilir. TL mevduatında stopaj avantajı enflasyona yakın getiri olarak devam edecektir. Borsalar, düzeltmeler gördükten sonra bence hala aktif bir yatırım tercihi olmaya devam edecek gibi duruyor. Bugüne baktığımızda borsaya kısaca değerlendirirsek, orta vadede 1250 seviyesi kırılmadığı sürece tüm geri çekilmeler bir fırsat olabilir. 1375 ve altı bugün görülmeye devam ediyorsa, belki birkaç günlük kenara çekilip bundan sonra yüzde 50 hisse yüzde 50 parada kalıp borsa yatırımınız varsa, geri çekilmeleri fırsat olarak yılsonu veya yeni yılda değerlendirmek şimdilik daha mantıklı gözüküyor” diye aktardı.