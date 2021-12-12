Ekonomist Yeşilada: Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor

Ekonomist Atilla Yeşilada, “Yeni ekonomik model en geç şubatta defnedilir. Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor” değerlendirmesini yaptı.

Integral Forextv'de konuşan Yeşilada, "Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor. Tüm yeni ekonomi modelinin ilham kaynağı ekonomik büyümeyi hızlandırmaksa şubat ortalarına geldiğimizde büyük ihtimalle uçak gibi yere çakılmış olduğunu göreceğiz” dedi.

Yeşilada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de faizler düşerken Fed faiz arttırdığında tabii ki doların TL'ye karşı değeri artacaktır. Fed faiz artırmaları yüzünden ekonomi de mevduatlar gibi dolarize olacak. Ekonominin ancak %30-35'i fiyat artışlarını hazmedebilir, geriye kalanı dolarizasyona dayanamaz"