Ekonomist ve yatırımcılar Lütfi Elvan'ı değerlendirdi: Piyasayla iletişim kurabilecek biri değil; 'Ali gitti, Veli geldi’ ile sorunlar çözülemez

Görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerine Lütfi Elvan’ın atanması ekonomistler ve yatırım uzmanlarının farklı değerlendirmelerine sebep oldu. Uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay Asset Management yöneticisi Timothy Ash, Elvan’ın Naci Ağbal’a yakın bir teknokrat olduğunu öne sürerek, “Elvan’ın atanması Hükümet’teki Albayrak klanının temizlenmesinin bir parçası olarak görülecektir” dedi.

İsveçli Handelsbanken’in yatırım stratejisti Erik Meyersson ise AKP iktidarında Naci Ağbal dışında ekonomi politikalarından anlayan ve yatırımcılarla iletişim kurabilecek başka bir ismin olmadığını savunarak, “Ağbal belki bakanlık için daha iyi bir atama olurdu” yorumu yaptı.

“Ali gitti, Veli geldi’ ile çözülemez”

Prof. Dr. Refet Gürkaynak ise bakan ve başkan değişimleri ile ekonomide sorunların çözülemeyeceğini belirterek, “Merkez Bankası (MB) Başkanı değişti, Maliye Bakanımız da değişiyor. Piyasa ‘Biz mutlu olduk’ tepkisi veriyor. Orta vadede içinde olduğumuz sıkıntılar ‘Ali gitti, Veli geldi’ ile değil, yapısal bir takım değişimlerle çözülecek sorunlar” diye konuştu. Sözcü’ye bilgi veren Gürkaynak, “Biz kendi yaptığımız saçma sapan işlerin sonucunu yaşıyoruz, sorunu çıkaran da, çözebilecek olan da biziz” değerlendirmesi yaptı.

“Hazine ümidini altın, gaz, petrole bağladı”

İktisatçı Prof. Dr. Cem Başlevent, Lütfi Elvan’ın uzmanlık alanının madencilik olmasına dikkat çekerek, “Hazine’nin ümitlerini yeraltından gelecek altın, gaz, petrol müjdelerine bağladı” dedi.

Prof. Dr. Kerem Altıparmak ise Elvan’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde internet sitelerinin kolayca kapatılmasına imkan veren yasal düzenlemenin yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Her gün ‘şu haber engellendi, bu site kapatıldı’ diye haberler görüyorsunuz ya. O engellemeleri mümkün kılan 5651 sayılı yasanın 8/a ve 9. maddeleri yeni Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’ın Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı sırasında hazırlandı. Benim için yeterli bir referans.”