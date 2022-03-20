Ekonomist Uğur Emek'ten 'Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 3 milyar euro' diyen Cumhurbaşkanı danışmanına: Gelir garantisi 7,5 milyar dolar

Ekonomist Uğur Emek, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'un Çanakkale Köprüsü'nün devlete maliyetine ilişkin paylaştığı hesabı, sosyal medyadan alıntılayarak köprünün maliyetinin önden bitirme bonusu ile 7,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur, sosyal medya hesabından Çanakkale Köprüsü'nün devlete olan maliyetini hesapladığı bir paylaşımda bulundu. Cesur, köprünün gelir garantisinin 12 yıl olduğunu ifade ederek "Hiç araç geçmese dahi devlet, sıfır faizle 12 taksitle 3 milyar euroya dünyanın en uzun asma köprüsünü yaptırmış oluyor" iddiasında bulundu.

Ekonomist Uğur Emek ise sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı cevaben "Şu hesaba inanıp saydıranlar. İşletme süresi 12 yıl değil 16 yıl 2ay 12 gün Köprü+84 km yol var. Ücret 15€değil. Euro TÜFE'siyle artt=17,7€ Önden bitirme bonusu ile gelir garantisi neredeyse 7,5b$. Şirket maliyetin ~3b€ olduğunu söylüyor. Bu hesap şirket zararda diyor" yanıtını verdi.