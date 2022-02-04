Ekonomist Selçuk Geçer: Bir gece yarısı agresif bir hareketle doların 20 liranın üzerine gittiğini göreceğiz

Ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,7 olarak açıklanan enflasyon oranlarını sosyal medya hesabından yaptığı video yayınıyla değerlendirdi. Geçer enflasyonun dolara yapacağı etkiye değinerek "Önümüzdeki süreçte eğer enflasyona uyumlu bir döviz yükselişi olmaz ise, biz yine bir gece yarısı agresif bir hareketle doların 20 liranın üzerine doğru gittiğini göreceğiz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyonda daha öncelerden ocak ayı için işaret ettiği pik noktasını nisan ayında görüleceğini açıklamasını ve "Enflasyonda yüzde 50'yi göreceğimizi düşünmüyorum, umarım yanılmam" sözlerini değerlendiren Geçer, "Dolayısıyla ocak, şubat, mart ve nisan aylarında yüksek enflasyona maruz kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Enflasyonun artarken, hükümetin doları mümkün olduğunca baskılayacağını ifade eden Geçer " 'Yüksek enflasyonumuz var ama kur yükselmiyor'u göstermeye çalışacaklar" dedi

"Dolar çok agresif yükselişler kaydettiğinde piyasada yüksek enflasyonist etkiler görüyoruz"

Doların yükselmeye devam edeceğini belirten Geçer şöyle konuştu:

"Şu an itibariyle 13,54 seviyesinde bir dolar kuru görüyoruz. Ancak ne yazık ki önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edecek. Buralarda tutuyorlar ama kırılma etkisini artıyorlar. Keşke serbest bıraksalar, bir patlamaya maruz kalmadan adım adım yükselse. Bu da piyasa dengelerini bozmasa. Dolar çok agresif yükselişler kaydettiğinde piyasada arka arkaya yüksek enflasyonist etkiler görüyoruz. Mesela fiyatlar çok hızlı bir şekilde arttırılıyor, konut fiyatları yükseliyor, araç fiyatları yükseliyor, piyasada gördüğünüz tüm mamüllerin fiyatları yükseliyor, kira fiyatları yükseliyor, gıda fiyatları yükseliyor.

Dolayısıyla sonrasında dolar geriye gelse de yine de o enflasyonist etki geri gelmiyor. 18'e çıkıyor, oradan geriye geliyor ama fiyatlar geriye gelmiyor. Önümüzdeki süreçte eğer enflasyona uyumlu bir döviz yükselişi olmaz ise, biz yine bir gece yarısı agresif bir hareketle doların 20 liranın üzerine doğru gittiğini göreceğiz.

Dediğim gibi bunun sadece finansal etkileri olmayacak, ekonomik etkileri de olacak. Nisanda düşecek denilen enflasyon muhtemelen nisandan sonra da yüksek seyredecek."