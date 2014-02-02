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Ekonomi

Ekonomist Roubini: Türkiye'de borç krizi ya da bankacılık krizi yaşama riski çok düşük

Ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye'nin de dahil olduğu kırılgan beşli ülkelerinde artan borçlara rağmen kriz riskinin düşün olduğunu söyledi

02 Şubat 2014 13:50

Kriz Kahini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, gelişen piyasalardaki satış dalgasının daha büyük bir krize dönüşmeyeceğini düşünüyor.

Ekonomist Nouriel Roubini, Project Syndicate sitesine yazdığı makalede, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Kırılgan Beşli ülkelerine yönelik iyimser konuştu. Roubini, “Kırılgan Beşli olarak bilinen ülkelerin borç krizi ya da bankacılık krizi yaşama riski hâlâ çok düşük. Bütün bu ülkelerin serbest döviz kurları var ve bu kendi para birimleri ve bankalarını korumaları adına önemli bir savaş silahı. Bu ülkelerden pek çoğu da oldukça sağlam bankacılık sistemleri yürütüyor. Her ne kadar kamu ve özel sektör borçları yüksek olup, yükselmeye devam etse de kriz riski çok az” dedi.

 

'Uzun vadede güçlü kalacaklar'

 

Daha önceki krizlere yönelik yaptığı başarılı tahminler nedeniyle Kriz Kahini olarak anılan Roubini, “Zaman içinde gelişen ülkelere yönelik iyimserliğimizi artırmamız doğru olacak. Bu ülkelerden çoğu güçlü makroekonomik, finansal ve politik yapılara sahip. Daha da ötesi, orta vadede, aralarında Kırılgan Beşli ülkelerinin de yer aldığı pekçok gelişen ülke, şehirleşme, sanayileşme ve kişi başına geliri artırma gibi konularda güçlü kalmaya devam edecek” diye devam etti.

 

Farklı bakmak gerekiyor

 

Ekonomist, “Tüm gelişen ülkeleri tek bir sepette değerlendirmek adil değil, farklı bakış açılarıyla bakmak gerekiyor” dedi.

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